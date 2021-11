Chiapas, tercer lugar nacional en explotación laboral de menores: OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas, dio a conocer que Chiapas ocupa el tercer lugar en explotación laboral de niñas, niños y adolescentes (NNA) de 12 a los 17 años de edad.

Pedro Américo Furtado de Olivera, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, mencionó en entrevista para Diario del Sur que Chiapas está muy por arriba del promedio nacional y regional en cuanto a la tasa de trabajo infantil, lo cual provoca que miles de niñas, niños y adolescentes dejen la escuela.

Detalló que en Chiapas ha incrementado un 18.3 por ciento el trabajo infantil y que según la última encuesta laboral en la entidad hay más de 603 mil menores realizando algún tipo de trabajo, el 56.7 por ciento son niños y el 43.3 son niñas.





Los empleadores prefieren contratar a los menores porque son más dóciles, no se quejan, les pagan lo que quieren y cuando quieren: OIT. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





El sector agrícola es el sector primario en el que trabaja el 55.7 por ciento, el segundo es el de servicios y ocupa el 33.2 por ciento y el terciario es del 11.1, pero no se especificado el trabajo que realizan.

Destacó que de todo el universo de los menores que labora en territorio chiapaneco el 26.1 por ciento realizan una actividad peligrosa, que incluso les puede costar la vida o lesiones graves.

“La principal causa que está provocando que muchos niños, niños y adolescentes tanto mexicanos como migrantes se pongan a trabajar es la pobreza, el otro factor duro del trabajo infantil es la cultura y ese es un factor mucho más difícil de romper”, expresó.

Aseguró que muchos pueblos o familias mexicanas y centroamericanas no ven como trabajo infantil o explotación laboral que los NNA vendan chicles en las calles, en los bares, restaurantes, espacios públicos, en las esquinas de los semáforos o en antros en donde están expuestos a sufrir cualquier tipo de abuso o violencia.





Lee también: ¿Cómo saber si hay un ambiente tóxico en tu trabajo?





“El trabajo infantil y explotación laboral no se debe permitir porque hay compromiso en la propia Constitución Mexicana y es compromiso compartido del Estado, la sociedad y de la familia. No podemos ser omisos en lo que pasa y se debe tratar de buscar soluciones para que todos entiendan que para a los chicos pobres la solución no es el trabajo infantil”, expresó.





#trabajoinfantil pic.twitter.com/B0BF9Fw3kJ — wito (@Witowito71) November 13, 2021





Indicó que con tanto desempeño adulto, los empleadores prefieren contratar a los menores porque son más dóciles, no se quejan, les pagan lo que quieren y cuando quieren, los explotan y puede abusar se ellos.

“Esta manera de generar una cultura del trabajo contratando a menores es algo muy equivocado, ya que si los niñas, niños y adolescentes no estudian tendrán menos oportunidades de poder obtener condiciones de trabajos dignos”, externó.

Finalmente, dijo que la OIT estará en Chiapas con el poder público, la fiscalía, Secretaría de Economía y Trabajo, salud, educación, iglesias, defensores de derechos humanos y sociedad civil para fortalecer la coordinación interinternacional a fin de buscar reducir el trabajo y explotación infantil en la entidad.