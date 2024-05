Seis días de huelga en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas suma seis día de huelga y no hay acuerdos para la firma del contrato colectivo de trabajo, una plataforma que les permita acceder de manera justa a todos nuestros derechos de los 640 agremiados según las capacidades de la institución, el personal administrativo somos conscientes de que no queremos generar un impacto presupuestal al colegio para que sea razonable y justa la forma en que nazca el contrato colectivo de trabajo, el primero administrativo, dijo el secretario general del sindicato, Eliézer Esponda Cáceres.

Hasta ahora el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas opera con un contrato donde nos tuvimos los docentes y administrativos, pero este contrato en la firma con que se opera no es justo y nos ha quitado oportunidades en los 29 años que lleva la institución de creación, nos afecta porque hay muchas diferencias en el trago y en algunas prestaciones, abundó en entrevista en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Frente a palacio de gobierno, indicó este miércoles que los administrativos dentro del sindicato son más de 300 familias las que dependemos ya que somos nosotros los que estamos en más de 36 planteles y la delegación más grande en todos los sindicatos dentro de la directiva de la dirección general del CECYTECH, los planteles siguen funcionando ya que nuestra huelga es parcial, únicamente compete al personal administrativo, pero las clases y el personal docente siguen en operaciones formalmente, indicó.

Esponda Cáceres añadió que el director encargado del despacho de la dirección del CECYTECH, Marcos Cruz Camas, ha manifestado que genera un impacto presupuestal la firma del contrato colectivo de trabajo y por eso la negativa, pero nosotros pedimos la mesa de análisis, ya que sostenemos que no tiene ningún impacto negativo al colegio, y en dado caso de tenerlo nosotros estamos dispuestos al diálogo porque queremos cuidar la fuente de empleo.

Aún no encuentran acuerdo para la firma de contrato colectivo de trabajo / Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La petición es la firma del contrato y el contenido es que haya oportunidades en la gestión de prestaciones pendientes, porque están presupuestadas pero cada año se nos dice que por no ser titulares de un contrato no tenemos permiso para asamblea, no tenemos licencia, no tenemos derecho a ninguna negociación, escalafones no hay, la antigüedad es de 9 a 29 años y se nos niegan muchos derechos, y creo que es justo que ya tengamos oportunidad de un cachito más de ingreso, reiteró Esponda Cáceres.

Puntualizó que la libertad de asociaciones de está vulnerando en estos cinco años que llevamos de vino el primer dictamen a que tenía os derecho de que naviera nuestro primer contrato colectivo de trabajo desde el 2019, a partir de ahí se nos ha negado por escrito el derecho para reunirnos en asamblea, como marca la Ley Federal del Trabajo y se nos no ha negado las licencias del comité para que pueda operar la organización, actualmente, tenemos retenidos los recursos de las aportaciones de los trabajadores desde el 15 de noviembre del 2023 a la fecha por no tener derecho a la gestión por bks era titulares de un contrato colectivo de trabajo, la misma parte patronal nos da las razones justas para que estemos ahora en una huelga legal por la demanda histórica de un contrato administrativo de trabajo.