Ni Chiapas ni Oaxaca deben perder territorio: Diputado Isidro Ovando

Ni Chiapas ni Oaxaca deben perder territorio por sentencia 121/2012 de noviembre del año pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no debe modificarse el límite de cada entidad, deberá establecerse acuerdos entre los gobiernos de ambos estados, informó el presidente de la Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes del Congreso del Estado, Isidro Ovando Medina.

Luego de que el pleno de la SCJN determinó hace un año que la línea limítrofe que debe regir entre Chiapas y Oaxaca partirá de sur a norte e iniciará en la Barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte, en dirección noroeste hasta el cerro del Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de La Jineta y de ahí, con rumbo noreste, hasta el cerro de Los Martínez, el diputado insistió que debe haber grandes acuerdos entre los gobiernos de ambos estados.

De los 30 meses contados a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia, ha transcurrido un año, y a juicio del legislador de Morena se deberá reformar la Constitución Política del Estado de Chiapas y la Constitución Política del Estado de Oaxaca, porque la sentencia es inatacable, se tiene que cumplir.





En relación con el recurso de inconformidad presentado por la Barra Chiapaneca de Abogados, que encabeza Servando Cruz Solís, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el legislador consideró que está en su derecho, pero seguramente no hay elementos para revertir la determinación de la SCJN, por parte de Chiapas hay que defender a 22 ejidos del norte de Cintalapa, como de Tonalá y Arriaga.

En el cumplimiento de la sentencia deberá desaparecer el municipio de Belisario Domínguez de la Constitución Política del Estado de Chiapas, aunque físicamente no existe, no hay autoridad municipal, de manera que sean congruentes con la línea limítrofe fijada, y que según la SCJN fue creado en el 2011 por el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, en un espacio geográfico que no corresponde a la entidad chiapaneca.





Ovando Medina es también presidente de la Comisión Especial para que Conozca y de Seguimiento a la Resolución Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia Constitucional, 121/2012, mediante el cual determinó los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas, y considera que debe bajar la tensión existente entre las comunidades de ambos estados.