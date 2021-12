Congreso desaparece el ayuntamiento de Pantelhó y designa Concejo Municipal

Congreso del Estado aprobó por unanimidad la solicitud de licencia de los integrantes del ayuntamiento del municipio indígena de Pantelhó, con ello desaparece el poder público municipal y ante ello lo procedente es el nombramiento de un Concejo Municipal que concluya la administración que inició el 1 de octubre, Raquel Trujillo Morales, desaforado en octubre y deberá concluir el 30 de septiembre del 2024.

Durante la sesión pública de la LXVIII Legislatura presidida por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María de los Ángeles Trejo Huerta, se concedió licencia para separarse del cargo de manera definitiva a Pablo Cruz Hernández, primer regidor, para colaborar en la pacificación y gobernabilidad del municipio.

Asimismo, se concede licencia a la segunda regidora para buscar la gobernabilidad, Micaela López Meza; Juan Cruz Juárez, tercer regidor propietario; quinto regidor propietario, Diego Gómez Pérez; Gilberto Pérez Hernández, suplente general; Elizabeth Gómez Cruz, suplente general y Lucía Girón Jiménez, suplente general.





El voto en contra fue del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Antonio Zuarth Esquinca, a la vez presidente estatal de esa fuerza política, que enfatizó no debe haber dilación en el tratamiento del conflicto político social, de seguridad, ingobernabilidad, "no debemos ser una vulgar oficina de trámite, además, la orden del día se ocultó, no podemos estar jugando, ni afectar otros intereses, no sabíamos de la orden del día al entrar a sesiones".

Mientras que el diputado de Morena, Isidro Ovando Medina, dijo que se debe respetar la decisión de quienes dejan el cargo constitucional que les fue conferida en las elecciones del 6 de junio, lamentablemente se aprueba en la tercera petición hecha por los regidores constitucionales del municipio indígena de Pantelhó, la aspiración es que abone a la paz, la gobernabilidad y la vida.

En ese sentido, el diputado de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, dijo que el diálogo y los acuerdos deben marcar la pauta de los trabajos legislativos, la aspiración es la pacificación y la concordia, Pantelhó necesita una pacificación urgente, los servidores públicos municipales han pedido por tercera ocasión que se les apruebe la licencia para separarse del cargo.

El 21 de octubre la Fiscalía General del Estado refirió al Congreso del Estado la carpeta de investigación 0290/078/1001/2021, por el delito de homicidio que presuntamente había cometido u ordenado el alcalde Raquel Trujillo Morales, lo que fue motivo de desafuero del cargo que le fue concedido en las urnas en las elecciones del 6 de junio pasado, por lo que se declara la desaparición del ayuntamiento de Pantelhó.

En ese sentido, se designa presidente del Concejo Municipal, Pedro Cortés López; Sandra Gutiérrez Cruz, concejal síndica; concejales regidores, Petrona Entzín Méndez; Diego Mendoza Cruz y Antonio Jiménez Cortés.