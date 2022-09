El costo del show de Tatiana no es tan "espapirifáctico", critican precios

Tatiana es la reina de los niños, sin embargo, en los últimos meses ha figurado por ser la conductora de MasterChef; sin embargo, este no sería el único trabajo que tiene Tatiana, ya que en redes sociales se difundió una imagen en la que supuestamente se revela cuánto cobra Tatiana por un show privado.

En la fotografía que circula en redes sociales se observa que Tatiana supuestamente tiene tres paquetes para asistir a las fiestas de cumpleaños.





Aunque no se sabe si esta información es real, los usuarios de Internet no tardaron en criticar a Tatiana / Foto: Facebook | Tatiana Oficial





Según la imagen, Tatiana cobra 40 mil pesos por presentarse en el evento, cantar dos canciones y Las Mañanitas y quedarse a que el cumpleañero parta el pastel, todo esto en 30 minutos.





Puedes leer también: Explotan redes, estos son los mejores memes del vuelo Comitán - Tuxtla





De acuerdo con la publicidad que se ha compartido en diversas redes sociales como Twitter, Tatiana, de 53 años, tiene tres tipos de paquetes, los cuales van desde los 40 mil pesos, hasta los 200 mil.





Cuanto cobra por show Tatiana La Reina de los Niños / Foto: Facebook | Tatiana Oficial





Aunque no se sabe si esta información es real, los usuarios de Internet no tardaron en criticar a Tatiana y señalar que los precios les parecen un poco elevados."El detalle es que los niños que crecimos con ella ya tenemos 20 o 30 años, pregúntenle a los niños actuales y no la conocen", "Quién chin... va a pagar eso, además de que los niños de hoy ni topan quién es Tatiana", "Siendo honesto, nadie quiere gastar tanto dinero en un show de una cantante donde fácilmente pones sus canciones en YouTube”, fueron algunos de los comentarios.