Guns N’ Roses reacciona a la publicidad de yucatecos ante su próximo concierto en Octubre

Recientemente, se difundió una barda que anunciaba el concierto de Guns N’ Roses en X’matkuil, un municipio de Mérida, Yucatán. Lo que llamó la atención a los usuarios de internet fue que este formato de publicidad es usado principalmente para eventos de salsa, cumbia o banda.

Como era de esperarse, Internet hizo de las suyas y el anuncio que se hizo viral en pocas horas llegó a los integrantes de la banda, quienes no tardaron en replicarlo nada menos que en sus redes sociales ante lo gracioso que resulta; la imagen de la barda se hizo tan popular que llegó a la cuenta oficial de la agrupación, quienes replicaron la imagen desde Twitter y escribieron.





Mérida, están listos para el Gran Bailazo! https://t.co/wjrHEzSxrr pic.twitter.com/cj1JlFSy9J — Guns N' Roses (@gunsnroses) August 19, 2022





“Mérida, ¡están listos para el Gran Bailazo!”, pues el show se promocionó con esa palabra, como si en realidad los temas de la banda estadounidense fueran principalmente para disfrutarse bailando; el tuit de los intérpretes de November rain, Sweet child o’ mine, Welcome to the jungle, entre otros éxitos, sorprendió a todos sus fans y sobre todo, a los habitantes de X’matkuil.





Se trata del primer concierto que ofrecerá la banda en el año presente. Después, seguirán su gira por Guadalajara y se presentarán en el Estadio Akron el 18 de octubre. Continuarán su paso hacia la capital para hacer su concierto el 21 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Finalmente, se dirigirán al norte, donde disfrutarán de un show en el Estadio de Beisbol de Monterrey, Nuevo León, el 23 de octubre.