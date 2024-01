Aumenta el precio de la tortilla en Tuxtla Gutiérrez

En Tuxtla Gutiérrez industriales de la masa y la tortilla han confirmado que el precio de la tortilla, uno de los alimentos básicos de las familias chiapanecas aumentara de $2 a $3 pesos, esto derivado a diferentes factores, entre ellos destaca el cobro de piso por el crimen organizado.

En entrevista para este medio José Ramón Salazar Ballinas, presidente del grupo de Industriales de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”, explicó que ante el anuncio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador comentó que la empresa MASECA no subirá de precio la harina de maíz este 2024, ellos no solo viven de la harina, pues son otros los gastos que se realizan para echar andar la maquinaria y la elaboración de las tortillas.

“La harina no es el único factor que determina el costo de la tortilla, entonces el hecho de que no suba la harina no significa que no pueda subir, lo más seguro es que se le hagan ajustes lo que resta el año”, aseveró el presidente del grupo Industriales de la Masa y la Tortilla.

Los costos de refacciones, el aumento del salario mínimo, además de el tema de inseguridad en las fronteras de Chiapas con Guatemala y Tabasco, segura que están siendo un blanco para extorsiones y cobro de piso, en el caso de Tabasco explicó que los han amenazado de no comprar gas con las empresas, únicamente con ellos, con el grupo de la delincuencia organizada, siendo un factor principal para el incremento del precio.

En Chiapas en promedio el precio que se maneja es de $23 pesos el kilo, por lo que se pretende que tenga un aumento $24 a $26 pesos, esto también depende de cada tortillería indicó Salazar Ballinas, debido a que cada una de ellas puede que renten el lugar o tenga más trabajadores.

En este estado se tienen contempladas al menos 6 mil tortillerías afiliadas, en el caso de Tuxtla Gutiérrez hay cerca de mil, mientras que en la asociación “Somos Chiapas”, hay mil 800 asociados con alrededor de 4 mil tortillerías, teniendo presencia en 80 municipios chiapanecos.

Debido a al aumento en el costo de otros insumos se vio afectado el precio de la tortilla / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Asimismo, indicó que la ciudadanía no debe estar inconforme por el precio de la tortilla, pues tiene que ser consciente que todo ha ido en aumento, anteriormente el precio de este alimento se comparaba con el del garrafón del agua, por lo que el precio ha sido superado, así como algunas verduras o alimentos de la canasta básica, por lo que la empresa tortillera no puede quedarse con los mismos precios.

¿Qué dicen los empresarios?

En el caso de Luis Palomeque, propietario de una tortillería de nombre “Cristal 2da” en el centro de Tuxtla Gutiérrez, explicó que este aumento de precio era necesario, ya que, ante el aumento del salario mínimo, así como el cobro de seguro por empleado ha aumentado desconsiderablemente, lo que ha puesto en la necesidad de poner en $26 pesos el kilogramo de tortilla.

Yo le subí de sueldo por el seguro social, son $45 pesos diarios que me cobran por empleado diarioDijo Luis Palomeque

Cabe mencionar que en esta tortillería es de las únicas que existen en donde no hacen tortillas a base de harina, si no, son hechas con maíz nixtamalizado, por lo que asegura que sus productos son más caros, teniendo que ir presupuestando los gastos para no vérselas muy difícil

En las tortillerías ya anuncian el aumento del precio / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Palomeque cuenta con 10 trabajadores y tiene asegurado a todos ellos, este mes de febrero le llegará el primer pago del seguro, para calcular sus pérdidas. Aunado al aumento de precios aseguró que este inicio de año se ha visto una disminución de consumo, al igual que la venta en taquerías.

“Las taquerías están esperando la quincena para que vendan, no están consumiendo la gente (…) anteriormente se vendía de 300 a 400 kilos ahora se ha reducido hasta la mitad”, expresó en entrevista Palomeque.

Tortilla dentro de maquina / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Finalmente dijo que el producto que se consume en su tortillería es de calidad, sus productores de maíz tratan de mantenerle el precio, pero hay veces que no pueden, el mejor maíz para la tortilla aseguró que es el maíz seco pero ha estado escaso, por lo que se ve en la necesidad de usar el maíz nuevo, lo que lo obliga al aumento de precio.