¿Cuáles son las comidas más picantes de Chiapas?

Local ¿Cuáles son las bebidas tradicionales de Chiapas?

En una entrevista exclusiva con el chef Daniel Días, nos sumergimos en el fascinante mundo de la producción y consumo de chiles en Chiapas, México. Mesoamérica, epicentro del desarrollo del chile, ha convertido a México en el país con la mayor biodiversidad de este producto a nivel mundial.

Con más de cien variedades agrupadas en 22 categorías de chiles verdes y 12 de secos, Chiapas contribuye significativamente a esta riqueza, destacando no solo los clásicos picantes como el jalapeño, poblano y serrano, sino también opciones dulces como el morrón. Según el chef Días, el chile no solo actúa como un condimento esencial en la gastronomía mexicana, sino también como un vegetal que aporta antioxidantes, calorías y vitamina C.

A nivel nacional, los chiles habanero, jalapeño, chipotle, serrano y chile de árbol son los más producidos y consumidos. El nombre científico del género, Capsicum, proviene del griego "kapsakes" o cápsula, mientras que su denominación común tiene raíces en el náhuatl "chili".

Platillos picantes de Chiapas:

Pepita con Tasajo: Conocido como "la comida grande", es el guiso principal durante la Fiesta de Enero en Chiapa de Corzo. Tasajo con salsa de pepitas de calabaza.





Pescado en Chumul: Robalo con jitomate, cebolla y epazote, cocido bajo tierra en hoja de plátano, otorgándole un sabor único.





Chanfaina: Influencia española adoptada en Chiapas, este platillo carnoso incorpora vísceras de res cocidas y fritas con jitomate y chile.





Ninguijuti: Carne de res y cerdo con tomate, chile picante y achiote, ofreciendo un sabor peculiar a los tacos de pasto.





El chile es fuente de vitaminas (especialmente A y C), carotenoides, fibras y minerales. Pertenece al género Capsicum / Foto: Pixabay

Bebidas refrescantes con un toque de picante:

Pozol: Bebida espesa a base de cacao y maíz, tradicional y originaria de Chiapas, consumida al sur de México. Se extiende gracias a las rutas comerciales. Tejiuno: Bebida fermentada elaborada con maíz germinado, consumida con limón, sal y chile piquín. Se encuentra comúnmente en pueblos y ciudades de la región.





Chiles más conocidos en Chiapas:

1. Chimborote:

chile “chimborote”, un producto que se cultivaba principalmente en el municipio de Suchiapa

2. Chiltepín:

la podemos encontrar en casi toda la costa y serranías costeñas, tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, es decir, desde Sonora a Chiapas

3. Simojovel:

Se cultiva en climas cálidos y húmedos, típicos de la región de Simojovel, en Chiapas. Se cultiva principalmente en parcelas pequeñas y en huertos familiares

4. Diente de Perro:

Su forma le da su nombre, es común en la frontera con Guatemala y frontera de Chiapas. Es un chile muy picante.

5. Habanero:

es una planta herbácea o arbusto, ramificados, que alcanzan un tamaño de hasta 2,5 m de alto y cosechada principalmente en la zona alta de chiapas.

6. Güero:

la cosecha de este chile esta en los alrededores de San Cristóbal de Las Casas





Chiapas se enorgullece de su diversidad cultural, destacando la excelencia de sus platillos que incorporan una variedad de chiles, cada uno aportando su toque distintivo a la rica tradición culinaria de la región.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️