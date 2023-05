¡Cuidado! Alertan por empresa estafadora por venta de automóviles en Tuxtla

Ciudadanos de la capital chiapaneca denunciaron haber sido víctimas de estafa por parte de una empresa que se dedica a la venta de autos financiados en Tuxtla Gutiérrez, la cual llevaba anteriormente por nombre “Auto Impulsadora del Sureste Para Ti”, actualmente se llama “Autoclub”.

Ante estos hechos Alberto Mijangos expuso que acudió a dicha empresa para la compra de un vehículo, donde le vendieron la idea de que le darían un carro financiado, esto desde el 26 de junio, lo que es preocupante para él ya que hasta la fecha no le dan una respuesta de su vehículo.

Octavio Ocaña Herrera lo ha invitado para que se integre a la nueva empresa que formó con el nombre de “Autoclub”, diciéndole que le devolverá el dinero y hasta ahora no le ha devuelto ni un peso, cabe mencionar que fueron 70 mil pesos que se le dio de enganche para adquirir la unidad.













“Me hizo una muestra de un cheque sin firma con fecha del 1 de marzo y a la fecha no me ha pagado desde el 26 de junio del 2022”, abundó Alberto Mijangos, víctima de estafa.

Hasta el momento son cuatro personas las afectadas, unos por crédito vehicular y otros por créditos económicos. Asimismo el Ingeniero Astudillo es otra de las personas afectadas con el crédito económico, el afectado menciona que fueron 122 mil pesos que dio como garantía líquida.

“En septiembre del año pasado me dijeron que ya no me iba a dar nada y querían que firmara una cancelación del credito, para que pudieran ellos devolverme algo, pero hasta la fechas son puras mentiras”, dijo el afectado.

Asimismo estas personas realizan la denuncia pública en donde responsabilizan a Octavio Ocaña Herrera, que realmente no saben si así se llama en realidad, ya que no han visto una identificación oficial con su nombre, actualmente los está invitando a su nueva empresa para poder darles otro crédito.

¿Cómo opera la empresa?

La empresa hace la invitación al ciudadano, diciendo que con el enganche les darán la unidad en 46 días o el crédito, llega el plazo y comienzan a dar largas que en en 15 días ya está.

Las personas se preguntan pero ellos no tienen respuesta donde les ponen pretextos hasta que llega el grado que la gente no reclama o simplemente no pierde la esperanza.

Alberto Mijangos fue uno de los estafados donde agregó que los 70 mil pesos que dió es producto de 5 años de arduo trabajo, es por eso que así como él los demás exigen justicia para que se tomen las cartas en el asunto con empresas de este tipo, ya presentaron una denuncia antes la fiscalía pero hasta el momento no han tenido respuesta, hacen de igual manera un llamado a las personas que han sido víctimas se sumen para que la denuncia crezca.