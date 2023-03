Vuelven a clases alumnas del COBACH 13, tras denuncias de acoso en el 8M

En medio de un clima de miedo y desconfianza, las alumnas del plantel 13 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en el norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, decidieron asistir a clases este viernes 10 de marzo, a pesar de la denuncia que realizaron el día anterior por acoso por parte de sus compañeros y maestros.

A pesar de que el jueves varias estudiantes lloraron y expusieron sus casos ante los medios de comunicación, este viernes no hubo nadie interesado en hacer declaraciones. La responsabilidad de la protección está en manos del director del plantel, Luis Vicente Guillén Pérez, ya que no ha acudido ninguna autoridad de la institución estatal al plantel.

También puedes leer: Estudiantes de Derecho protestan por casos de acoso en la UNACH Tapachula

En el interior del plantel, los papeles y el tendedero que las jóvenes pegaron en la pared para denunciar el acoso y señalar a los presuntos responsables aún prevalecen. Sin embargo, no se permitió el acceso de medios de comunicación al interior de las instalaciones.









Mientras tanto, una madre de familia que acudió al plantel a dejar a su hija afirmó no saber nada sobre la denuncia del jueves, aunque su hija le informó de lo sucedido. A pesar de que confía en que su hija no ha sido víctima de nada, dijo que no está de más estar alerta ante la posibilidad de que el problema sea real y vaya a escalar.





En medio del miedo, la desconfianza y la falta de actos de autoridad para la defensa de sus derechos, alumnas del plantel 13 del COBACH asistieron nuevamente a clases pic.twitter.com/QucZ3RSlbw — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 10, 2023





Una madre de familia acudió por la mañana a traer a su hija al plantel, interrogada sobre la denuncia del jueves de estudiantes, dijo no saber nada, comentó que si hija le informó de o sucedido pero ja confiado en que la ha garantizado que no ha sido víctima de nada, pero no está demás estar alertas, no sea que el problema sea real y vaya a escalar.