Derechohabientes denuncian ineficiencia en los servicios médicos del ISSTECH

Derechohabientes del ISSTECH pertenecientes de la Asamblea Estatal Democrática (AED) de la Sección 40 del SNTE-CNTE denuncian mala atención y mala calidad en los servicios de hemodiálisis que la empresa Hemodiálisis de Chiapas presta en el Hospital Vida Mejor, incluso se han presentado casos de pacientes contagiados con hepatitis.

Denunciaron que no existen expertos en nefrología en el hospital del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), que se encargue de los diagnósticos precisos, que siga la ruta de una atención de calidad y contribuya a la recuperación de los pacientes, suman unos 15 contagios de hepatitis.





Los medicamentos existen, los aporta la unidad médica, las inconsistencias se refieren a las deficiencias en la calidad de servicio, los diagnósticos, creemos que tiene que ser integral, trato humanitario, diagnóstico real, suministro adecuado de las fármacos, cómo el seguimiento adecuado de la enfermedad en los pacientes, si no es así, no lograremos la recuperación de la salud.

La empresa Hemodiálisis Chiapas no tiene la capacidad para brindar los servicios muy especializados que demandan los pacientes, con la vida y la salud no se juega, y no le está cumpliendo ni al ISSTECH, ni a trabajadores, ni derechohabientes, y se requiere que asuma su responsabilidad o lo hagan cumplir.