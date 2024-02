Desaparece trabajador del Poder Judicial de Chiapas

Local ¿Por qué estudiar en el Sistema Educativo Militar?

Trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron este lunes en el Consejo de la Judicatura Federal para exigir la aparición con vida de su compañero desaparecido el sábado pasado en Tuxtla Gutiérrez, Félix Montejo Maldonado, servidor público con más de 20 años en la institución, estamos consternados porque no sabemos del paradero de nuestro compañero y amigo y queremos hacer un voto de confianza en las instituciones.

El Secretario general de la sección 33 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federacion, Jorge Alberto Jiménez Calderón, hizo un llamado firme y respetuoso al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al Fiscal General del Estado Olaf Gómez Hernández y al delegado en Chiapas de la Fiscalía General de la República Alejandro Vila Chávez, para que nos ayuden a encontrar con vida a nuestro compañero.

En conferencia de prensa durante la manifestación de los trabajadores del Consejo de la Judicatura en la colonia Las Palmas en Tuxtla Gutiérrez, añadió que la familia judicial está consternada por los lamentables hechos, acompañamos a la familia en la lucha y exigencia por la aparición con vida de nuestro compañero, nos unimos a una sola voz "vivo se lo llevaron, vivo lo queremos".

Jiménez Calderón dijo que su compañero es un hombre de paz, trabajador, y la autoridad debe seguir varias líneas de investigación, su desaparición podría estar relacionada con la delincuencia organizada, es una persona común, de familia, se han la vida de.manwra honesta, al servicio de la sociedad, en las últimas 24 horas no tenemos noticias de la Fiscalía General del Estado, no hay indicios de que en algún lugar se encuentre o sus pertenencias, queremos que se agilice la investigación.

Que las instituciones utilicen la tecnología para su localización, queremos que las autoridades volteen a ver lo que está pasando, la familia está consternada, está desecha, una noticia como está cae como valde de agua, el Ministerio Público es competente para este caso, creemos que esto fue motivo de la delincuencia organizada, pero no queremos especular, queremos que las autoridades aclaren, no vamos a quedarnos callados, a nuestro compañero "vivo se lo llevaron, vivo lo queremos; no queremos que quede encarpetado".

La exigencia es que se llegue al fondo de las investigaciones, todo parece indicar que es un hecho delincuencial, no es algo común, habíamos tenido un clima de calma, no de este tipo de delitos, antes contra la libertad y la vida, deseamos que el compañero esté con bien, somos personas de a pie, no veo porque estuviera en riesgo su vida, su área de trabajo es en el Consejo de la Judicatura Federal en el Juzgado Segundo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez.





Otro de sus compañeros, Jacob Bamaca Hernández, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito, dijo que todos estamos consternados, tristes y preocupado por la desaparición del compañero Feliz Montejo Maldonado, como familia mantenemos la preocupación para que aparezca con vida, sabemos la situación que pasa en la república y en Chiapas con la delincuencia organizada, no es posible que gente trabajadora caiga en manos de la delincuencia organizada, "vivo se lo llevaron, vivo lo queremos".

La sección 33 de Tuxtla Gutiérrez del Poder Judicial Federal trabaja bajo protesta, así lo hacen saber en la entrada principal del Consejo de la Judicatura que alberga a los tribunales colegiados de circuito, donde han colocado lonas con leyendas de protesta para exigir democracia al interior de la institución.

"Los trabajadores del Poder Judicial Federal estamos trabajando bajo protesta; de todo México nuestra democracia no se toca; pedimos el respeto a nuestros derechos laborales; exigimos cese a la intromisión al Poder Judicial Federal porque afecta a la impartición de justicia; por la defensa de tus derechos, poder judicial de la federación, juzgadoras y juzgadores federales", indican en lonas.

Trabajadores del Poder Judicial Federal participaron en la marcha del domingo 18 de febrero del Parque Morelos a la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez en demanda de respeto a la democracia, y ratificando que "nuestra democracia no se toca".

Los trabajadores que forman parte de la sección 33 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal mantienen las lonas con leyendas de protesta en el acceso principal, en la entrada del estacionamiento interior del edificio y en la fachada principal lateral.

La exigencia en el país es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no meta las manos en el Poder Judicial Federal, y en Chiapas el reclamo es el mismo por parte de los juzgadores y juzgadoras federales.

