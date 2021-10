Descarta Raquel Trujillo, separarse del cargo como presidente municipal en Pantelhó

El presidente municipal constitucional de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, descartó la posibilidad de separarse del cargo que le fue conferido en las elecciones del 6 de junio pasado postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), “sigo vigente”, no hay esa posibilidad de dejar el cargo, no he pensado en solicitar licencia al Congreso del Estado.

“No he renunciado, ni lo voy a hacer, que quede claro”, enfatizó en entrevista, el munícipe que enfrenta un problema político y postelectoral. Tampoco he solicitado a los síndicos y regidores su renuncia o solicitud de licencia, ni a los de mayoría relativa, como tampoco a los plurinominales, eso no ha sucedido, reiteró.

Dijo que es fundamental que las 21 personas que se encuentran privadas de su libertad aparezcan, “no queremos que sea un Ayotzinapa chiapaneco”, podemos ver el sufrimiento y padecimiento de las familias, las familias tienen razón en exigir justicia, la aparición con vida de sus familiares, están desesperados por querer ver a sus seres queridos.





“Yo espero que estén bien, hay personas que se han enfocado más a mi renuncia, no entiendo el interés de las personas, yo no soy ambicioso del dinero, no son responsable de lo que me acusan, tampoco las familias de los 21 desaparecidos, yo soy pobre, soy campesino, a la siembra de maíz y frijol, mis vecinos lo saben, conocen mis raíces, no podemos ocular cosas, estoy con la cara levantada”, insistió Trujillo Morales.

No anhelo el dinero público, los recursos de Pantelhó, podría renunciar siempre y cuando nos traigan a las 21 personas desaparecidas, los familiares exigen justicia, lamentablemente el grupo de “El Machete” no ha querido tocar el tema, no dan información, ni sabemos de ellos, incluso podríamos hacer mi renuncia a través de los medios de comunicación y redes sociales, reiteró Raquel Trujillo.





Integrantes del grupo autodefensas “El Machete”, llegaron a la capital chiapaneca / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





“Yo tengo la conciencia limpia, no soy narcotraficante, estoy muy confiado en Dios, es el que tiene la última palabra, las autoridades por Dios han sido puestas, estamos trabajando muy arduamente, estamos apoyando a las familias desplazadas de una manera especial, hay más de dos mil personas que no han podido llegar a Pantelhó, sus casas han sido saqueadas, también mi casa ha sido saqueada”.

El alcalde cree que hay muchos intereses en el movimiento social, sobre todo porque anualmente llega al municipio un presupuesto de 127 millones, en las elecciones del 6 de junio alcancé en las urnas 5 mil 900 votos contra el segundo lugar del PRI que sumó 2 mil 500, "no pertenezco a ningún grupo delictivo, soy incapaz de cometer algún delito, el cabildo se encuentra trabajando desde el 1 de octubre, ya tenemos los recursos para obras, para gasto corriente, aunque es difícil desde afuera, no tenemos la protección, ni el respaldo, estamos en gran riesgo pero nos protege la Constitución", reiteró.