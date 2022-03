Diputada federal, Olga Espinosa plantea reubicación de la Mactumactzá

La diputada federal de Chiapas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Olga Luz Espinosa Morales, plantea la reubicación de la Escuela Normal Rural Mactumactzá para recuperar sus orígenes y ligar la educación con la producción agropecuaria para ello habrá que hacer el plan integral, la definición de la zona o municipio productor agropecuario.

El 24 de febrero de 1931 surgió en Chiapas la Escuela Normal Rural Mactumactzá, un centro educativo donde los estudiantes de origen campesino tienen una oportunidad de estudios superiores para llevar bienestar a las comunidades marginadas, los maestros rurales aceptan la misión de llevar la educación a lugares más apartados creando el cimiento de toda oportunidad de desarrollo, que a juicio de la legisladora de Chiapas ahora no se cumple porque se ubica en la zona urbana por el crecimiento poblacional.

Las áreas sustantivas de la Escuela Normal Rural Mactumactzá son la Docencia, Investigación Educación, Psicopedagogía, Difusión Cultural y Extensión Educativa que trabaja con docentes habilitados en grados académicos de maestría y doctorado organizados en cuerpos académicos en consolidación con producciones de la línea de generación y aplicación del conocimiento y que Espinosa Morales propone fortalecer con las comunidades rurales productoras.

De acuerdo con la Secretaría de Educación durante el año 2021 la Escuela Normal Rural Mactumactzá recibió un total de 4 millones 539 mil 800 pesos por partida federal y 2 millones 486 mil 100 por partida estatal, que suman 7 millones 025mil 900 pesos beneficiando a 487 alumnos, mientras que el presupuesto para el 2021 fue de 35 millones 579 mil pesos.

No cumple los fines para los que fue creada porque ya quedó en el centro de la zona urbana

La institución estatal informó que el mismo 2021 iniciado trabajos para la reconstrucción de dormitorios con un monto de 30 millones de pesos, así como obras por más de 5 millones de pesos para rehabilitación de espacios necesarios para el desarrollo de las áreas sustantivas, sin embargo en sus movilizaciones las y los estudiantes se queja de la falta de apoyo gubernamental.

Derivado de los daños que causan al sector empresarial por sus movilizaciones, el Consejo Coordinador Empresarial propone reubicar la Escuela Normal Rural Mactumactzá que se ubica en un terreno propio en el Boulevard Vicente Fox Quesada en la Colonia Plan de Ayala y en ese sentido la diputada está de acuerdo pero, para volver a sus orígenes, la educación y el conocimiento al servicio de las comunidades rurales.

"Hoy ya no se cumplen con los fines para los que fue creada la Escuela Normal Rural Mactumactzá de formar parte de los proyectos productivos, el entorno ecológico, y no cumple porque ya quedó en el centro de la zona urbana; por ello hay que llevarla a la zona rural dónde impulse el cultivo de la tierra, se debe sacar mejor provecho a la educación y a la tierra para que haya un empate entre la producción y la educación, habría que analizar los lugares estratégicos".

Tuxtla Gutiérrez ya no es rural, Plan de Ayala dónde se ubica ya o es rural, por lo tanto la Escuela Normal Rural Mactumactzá ya no cumple con sus fines / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez ya no es rural, Plan de Ayala dónde se ubica ya no es rural; por lo tanto la Escuela Normal Rural Mactumactzá ya no cumple con sus fines de tener ingresos y egresos puesto que tiene que sustentarse en el fortalecimiento de la producción rural,si ahí donde se ubica no cumple con los fines y la educación rural tiene que estar al servicio del campesino hay que transformar la vida de las comunidades y de la institución, reiteró Espinosa Morales.

Ahora el proceso de titulación en la Escuela Normal Rural Mactumactzá representa la fase de culminación de los estudios que le permite al estudiante normalista obtener el título profesional para ejercer su actividad docente y ésta se ponga al servicio de las comunidades rurales para el progreso y el desarrollo.

Actualmente las y los estudiantes deben recibir beca bimestral, material didáctico, uniformes escolares, transporte para prácticas escolares y observaciones académicas, servicio médico y odontológico, servicio de comedor (desayuno, comida y cena), servicio de peluquería, sala de cómputo y biblioteca, Internet, Clubes culturales y deportivos, alberca y campos deportivos, inscripción y colegiaturas totalmente gratis.

Los normalistas han sembrado un pánico con la población y la iniciativa privada argumenta que por sus actos de violencia debe salir de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En sus movimientos las y los alumnos cuenta que tienen necesidad de albergarse ahí y creen que debe ser en forma gratuita, digna y segura y se informa que de forma individual cada alumno recibe 73 mil 058 pesos en diversos apoyos, además de la beca Benito Juárez por un monto de 4 mil 400 pesos bimestrales y otros estímulos. La relación que establece con la sociedad la Escuela Normal Rural Mactumactzá prácticamente es con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el gobierno del estado o con la Secretaría de Educación estatal su relación es ríspida, los normalistas han sembrado un pánico con la población y la iniciativa privada argumenta que por sus actos de violencia debe salir de Tuxtla Gutiérrez.

El 18 de mayo del 2021 por la mañana en la caseta de cobro de la autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas bloquearon la vía, retenían unidades y en dos unidades vehiculares la Fiscalía General del Estado les decomisó material explosivo, detuvo a 95 personas y liberó vehículos que tenían retenidos.

Las 74 mujeres y 19 hombres fueron vinculados a proceso por presuntos delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, e ingresados al penal El Amate, meses después fueron liberados.