Órganos electorales deberán garantizar seguridad en salud ante elecciones

Realizar elecciones en el marco de la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) representa un enorme reto, se trata de repensar nuestras actividades en tiempo, espacios, volúmenes y distancias, debido a la obligación de garantizar seguridad en salud a los electores, a los funcionarios de mesas directivas de casillas, candidatos, representantes de partidos y todos los funcionarios electorales, afirmó el consejero general del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.

En el conversatorio virtual: Covid 19 y su impacto en la organización del Proceso Electoral Local 2021, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), enfatizó que el reto es romper las cadenas de transmisión del coronavirus a partir del abasto de insumos y equipamiento para proteger la salud con protocolos sanitarios adecuados tantos como sean necesario y lo más cercano posible.





Local En las gubernaturas del país debe haber más mujeres: Experta





A 45 días del inicio del proceso electoral local para elegir el 6 de junio del 2021 mil 398 cargos en Chiapas, subrayó que todas las actividades tienen que ser muy bien pensadas debido a la gran participación de ciudadanos, solo la población votante es de 3 millones 700 mil electores, de acuerdo con el Registro Federal de Electorales, de ahí la importancia de establecer protocolos para todo el proceso electoral que iniciará el 10 de enero.

La narrativa que se tiene que construir tiene que ser muy positiva y tenemos que ser optimistas a pesar de los riesgos de contagio, ser muy claros de lo que enfrentamos, realizar elecciones y estas no pueden ser de ninguna manera las causantes de un repunte o rebrote de casos positivos o de defunciones, no hay evidencia en México de que los comicios sean la causa para rebrotes en varios estados, muchos en donde no ha habido elecciones, hay un aumento de casos, expuso.

Por su parte, Gabriela María de León Farías, presidenta del Instituto de Elecciones de Coahuila, enfatizó que es posible realizar elecciones en medio de la pandemia, su estado inició proceso en enero y luego la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y se iniciaron medidas sanitarias para proteger a la población, al final se realizó la contienda y se garantizó el derecho de los ciudadanos de elegir a sus autoridades, en coordinación con el sector salud y el Instituto Nacional Electoral.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, el presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Gidínez, comentó que Hidalgo y Coahuila caminaron en terreno minado por la pandemia durante su proceso electoral y salieron adelante, hay que aprender de esas experiencias para salir adelante, hay muchas cosas que no podremos hacer, pero hay muchas que sí, y lo mejor será la información adecuada a la población para participar, contribuir con la prevención y disminuir riesgos de contagio, habrá que ser creativos y asertivos en las decisiones.

En las elecciones locales del 6 de junio del próximo año concurrentes con las federales para elegir en el estado 13 diputaciones federales, participarán 14 partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, así como las fuerzas locales, Nueva Alianza Chiapas, Mover a Chiapas, Chiapas Unido y Partido Popular Chiapaneco.





La vida democrática se ha modificado con el #COVID19, la logística, tecnología, inclusión y comunicación son retos propios del Proceso 2021, al que se llegará a buen puerto con la acción de autoridades, aprendizaje de otras experiencias y participación ciudadana: @SofiaMartinezDC pic.twitter.com/aAXqeBHWmg — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) November 27, 2020