¡A favor de Chiapas! Abogados defenderán el despojo de 163 mil hectáreas por parte de SCJN

La Barra Chiapaneca de Abogados ratifica su desición de defender al estado de Chiapas de la sentencia "injusta y arbitraria" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despoja de bienes y derechos a los chiapanecos al quitarles en la zona noreste de Cintalapa de Figueroa de 163 mil hectáreas para entregarlos a los comuneros de Oaxaca, afirmó el abogado Servando Cruz Solís.

El presidente de la organización no gubernamental de Tuxtla Gutiérrez, insistió que "la sentencia de la Corte le quita 163 mil hectáreas de su propiedad, ahora están surgiendo muchas voces que no están de acuerdo con esa sentencia, que se cometieron errores, todo mundo lo califica que está mal, hasta los que no saben de leyes, el argumento es que estuvo mal dictada".





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La queja fue presentada en agosto del 2022 meses ante la CIDH y le da seguimiento para defender a Chiapas por la "mutilación" del territorio chiapaneco y una violación a los derechos humanos, además de la desaparición del municipio Belisario Domínguez, creado en el 2011 por el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, ahora Consul de México en Orlando Florida Estados Unidos de América.

Los comuneros de Oaxaca piden el cumplimiento del aspecto agrario ya no dicen la sentencia de la Corte, y desde la Barra Chiapaneca de Abogados estamos activando la defensa a favor del estado de Chiapas porque no estamos de acuerdo con esa sentencia y estamos actuando de mutuo propio porque nadie nos contrató, nadie nos paga asumimos el pleito y somos los únicos que cuestionamos esa sentencia en contra del Estado Mexicano, reiteró el abogado.





Foto: Cortesía Abogados





No demandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demandamos al Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y si ahí no se resuelve, nos iremos a la Corte Internacional de Justicia de San José Costa Rica, preciso el abogado de Chiapas.

Precisó que la CIDH tiene un procedimiento para que se cumpla de manera más amable y más rápida, pero si no le obedece se va a la Corte Internacional de Justicia que va a resolver y esa instancia tiene fuerza para hacer valer sus determinaciones, indudablemente que estamos en un Estado de que no es el único agraviado, está en todo el mundo esa crisis de valores y de justicia, pero vamos a ejercer nuestros derechos a favor de Chiapas.





Foto: Cortesía





El 11 de noviembre del 2021 la SCJN emitió una sentencia en la controversia constitucional 121/2012, promovida por el gobierno de Oaxaca, en la que estableció los límites que deben regir entre ambas entidades federativas, que iniciará en la Barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte, en dirección noreste hasta el cerro del Chilillo, de ahí con dirección noreste hasta el cerro de La Jineta y de ahí, con rumbo noreste, hasta el cerro de Los Martínez.

La desaparición del municipio Belisario Domínguez género que regresaran al municipio de Cintalapa de Figueroa Ejido General Rafael Cal y Mayor, Ejido Constitución, Ejido Las Merceditas, Ejido Francisco Sarabia, Ejido Benito Juárez, Ejido Benito Juárez II, Ejido Guadalupe Victoria II, Ejido San Juan del Río, Ejido Canaán, Ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Ejido San Isidro La Gringa, Ejido Rodulfo Figueroa Cerro Baúl, Ejido La Flor de Chiapas, Ejido Pilar Espinosa de León, Colonia Agrícola y Ganadera Felipe Ángeles y la Ranchería San Marcos La Hondonada.

