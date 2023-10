Aumentan casos de cáncer de mama en Chiapas; Conoce la lucha valiente de una mujer

Tuxtla Gutiérrez.- De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2022, México registró 23,790 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. La tasa de incidencia nacional alcanzó 27.64 por cada 100,000 habitantes de 20 años y más. Estos números son un recordatorio impactante de la necesidad de una mayor conciencia y detección temprana.

En el ámbito de las entidades federales mexicanas, Colima (165.87), Durango (110.39) y Jalisco (94.03) presentaron las tasas más altas de incidencia de cáncer de mama en mujeres mayores de 20 años. En contrapartida, Puebla (6.96), Tlaxcala (18.74) y Chiapas (21.44) tuvieron las tasas más bajas.

También puedes leer: En Chiapas no se reconoce la labor de las mujeres rurales y son maltratadas

Ante ello Guadalupe Alfaro, Secretaria de Salud Municipal indicó que de la tasa de incidencia que prevalece en Chiapas es la muerte por cáncer uterino, mientras que se ha visto un aumento considerable año con año en casos de cáncer de mama, sobre todo en mujeres jóvenes.













El cáncer de mama ha afectado a mujeres de todas las edades, incluyendo a mujeres jóvenes, y sus consecuencias son devastadoras. Yesenia Anahí Suárez Coutiño, una valiente mujer que ha luchado contra esta enfermedad durante 13 años, compartió su experiencia en una entrevista a este medio de comunicación.

"Este año ha sido el peor. Se diagnosticó metástasis ósea, cáncer de seno bilateral y cáncer de huesos", dijo Yesenia, ya que la enfermedad se ha extendido a sus huesos y ha tenido que enfrentar fracturas y complicaciones, pero con el apoyo de su familia, esposo e hijas, ha mantenido su fortaleza.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Yesenia menciona que ha sido un proceso difícil ya que su cáncer fue diagnosticada en la etapa terminal, los médicos le dieron pronósticos desalentadores. "Ha sido muy difícil, muy triste, porque es verdad todo lo que provoca el cáncer, créanme que ha sido muy triste porque pues ha llegado el momento en el que yo digo ya no poder más", abundó

Yesenia también destacó la carga económica que el cáncer ha representado para ella, con un gasto mensual de 20,000 a 30,000 pesos mexicanos. Ha tenido que buscar ayuda financiera y medicamentos debido a la falta de suministros médicos en los hospitales.

Además, ha tenido que viajar de Tuxtla a Tapachula en busca de atención médica especializada, donde ha recibido un total de 42 quimioterapia, 60 radiaciones.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





"Los intensos dolores, créame que si a alguien le ha dolido la cabeza o un dolor de hueso por la gripa no se compara con el dolor de cáncer", enfatizó Yesenia.

Yesenia no tuvo ningún síntoma, el cáncer la atacó de manera silenciosa, nunca sintió algún dolor en su anatomía, simplemente ella se preocupo cuando un día acudió a una alberca y se aventó, al sentir el golpe del agua, se dio cuenta que el pezón se le retrajo, de no ser así ella no habría acudido al médico, cuando fue ya tenía metástasis (etapa final).

Finalmente Yesenia manda un mensaje emotivo a todas esas mujeres que están pasando por esta situación diciéndoles que vean la vida de forma diferente, que se tomen de las manos de Dios, no dejar de soñar y proponerse una meta, recordando que: "el cáncer no mata, la ignorancia sí".