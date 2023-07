Nada claro: Magisterio sigue sin respuesta para mesa de dialogo con Gobierno del Estado

El Secretario General de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Isael Gonzalez Vazquez, dijo que el magisterio federal está a la espera de una convocatoria del gobierno del estado para establecer una mesa de trabajo encaminada a la solución de un pliego de petición que se ha entregado después de la elección del mes de marzo de este año de la nueva dirigencia.

Expuso en conferencia de prensa que se ha enviado una solicitud formal y legal al gobierno del estado para que la representación sindical sea recibida y pueda plantear las necesidades de las y los trabajadores de la educación, hasta hoy no tenemos respuestas, el gobierno del estado no ha recibido a la representación sindical.

Añadió que el 15 de mayo día del maestro el magisterio federal entregó un pliego petitorio que viene desglosada las necesidades y las demandas de las y los trabajadores de la educación en Chiapas, también no tenemos ninguna respuesta a pesar de que lo hicimos formal por oficio y nos firmaron de recibido y no tenemos ninguna respuesta.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el pasado hubieron 18 mesas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y no se resolvieron los problemas, ya no hubo mesa 19, se suspendió la interlocución del gobierno federal con la CNTE y ahí están los problemas a nivel nacional, hay muchos maestros cesados, en Chiapas son más de 50 y hay una ola de represión, por eso el día sábado último en la Ciudad de México se acuerda estaremos llevando a cabo acciones unitarias en todo el país para exigir al gobierno que pueda atender a la comisión y resolver los problemas.

En Chiapas, añadió González Vázquez, se han congelado las 52 plazas del Comité Ejecutivo Seccional de la 7, aunado a los 33 que ya venían con las plazas congeladas desde el 2016, hoy se agregan 52 a quienes les congelan las plazas, ya no tienen salario y hay un hostigamiento a los integrantes suplentes del comité seccional debido a que la Secretaría de Educación no quiere que realicen su trabajo sindical.

Expone que no hay solución a la reactivación de la Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Beneficio Social, no hay señas del gobierno del estado de atender a la comisión y abordar todos los temas, los compañeros agraviados cada vez son más, a las compañeras de preescolar en la región Costa Chica les aplicaron un descuento de 5 mil pesos en una quincena, una represión sistemática en contra de los y trabajadores de la educación.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Los compañeros sindicalizados en laboran en las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada sufren un hostigamiento terrible al grado que tienen que estar pidiendo permiso a los jefes de departamento para ir a los servicios sanitarios, al grado que les han instalado cámaras de vigilancia para saber con quién platican, a qué hora salen, a qué horas entran, enfatizó Isael Gonzalez.

En Ocosingo la exige vía es la funcionalidad de los servicios regionales, que emplaza a realizar acciones políticas, en Comitán de Domínguez el hospital del ISSSTE que usaron como centro Covid 19 quedó desmantelado, no hay preocupación de los gobiernos federal y estatal por resolverlo, no hay atención médica, ni ambulancia por parte de esa institución federal, eso es violación de derechos, se deba los interinos, sin seguridad social, lo que va a estar en una acción política, apuntó.

En Tuxtla Gutiérrez la delegación D-III-IV no ha tenido respuestas, quedamos en el compromiso de regresar a una mesa pero no hay atención, al contrario se ha pedido a los compañeros que abandonen la lucha, lo que recibimos es un ataque mediático, buscan criminalizar la lucha social; la CNTE no es violenta, busca justicia, reclama justicia, enfatizó.

