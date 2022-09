Ya no solo son transportistas, tuxtleco denuncia agresión de "limpia parabrisas"

Hace apenas 2 semanas se iniciaron operativos contra limpiadores de parabrisas que se encuentran en los semáforos y avenidas de Tuxtla Gutiérrez, en donde fueron detenidos 6 de ellos.

Esta vez un ciudadano que se omite su identidad, expuso su queja debido a que un "limpia parabrisas" por una actitud agresiva que tuvo, ellos se encontraban parados esperando el cambio de luz verde del semáforo ubicado en la Calle Central y Libramiento Norte frente a la gasolinera que se ubica en esa dirección.

La persona que practica dicho oficio se acerco hacía la familia supuestamente para limpiar el cristal del auto, pero el conductor de la unidad le dijo que no quería del servicio, este hizo caso omiso llenando el cristal de jabón, el conductor insistió que no pero este continuaba realizando el trabajo haciendo caso omiso.

Anteriormente ellos se percataron que la persona se encontraba inhalando sustancias tóxicas en la vía pública, por lo que el "limpia parabrisas" comenzó a agredirlos, insultarlos y amenazándolos.





Antes estos casos que han tenido que pasar, ciudadanos ya no se sienten seguros por este tipo de personas que trabaja de limpiador de parabrisas en la vía pública, por lo que exigen a las autoridades que se sigan tomando medidas antes de que pase una tragedia, ya que no solo lo ha hecho una ocasión si no ya son varios carros.

"El señor actuó de manera grosera porque estaba inhalando sustancias tóxica en la vía pública y nos amenazó; exijo a las autoridades que actúen porque es con todos los carros que pasan diariamente", abundó.