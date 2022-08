Ciudadanos crean grupo "Denuncias" en WhatsApp para alertar malos servicios por colectivos

El pasado lunes se registró un accidente mortal protagonizado por una ruta del transporte publico; aunque muchos señalan al conductor como el responsable, otros más culpan a la Secretaría de Transporte en Chiapas por la poca atención de las personas que están detrás del volante; por lo anterior, un grupo de personas se reunieron de manera inmediata para formar un grupo llamado Denuncias para evitar accidentes de Transportes colectivos en Tuxtla.

La intención de esta nueva agrupación es que los propios pasajeros brinden información sobre los colectivos en el que viajan; pues en menos de 24 horas han dado reportes como que un colectivo lleva a pasajeros de pie y de un conductor quien manejaba hablando por teléfono durante todo el recorrido con sus manos libres; con esto se busca que las autoridades tengan el trabajo más fácil para que puedan actuar.





Uno de los que ya se encuentran dentro de este grupo y que ha comenzado con los reportes, José Luis Sánchez, comentó que la intención no es afectar el trabajo de nadie, sino que con esto se busca que los conductores sean más responsables para garantizar la seguridad de los pasajeros pues el transporte público es algo que se usará toda la vida.

“Ya nos han escrito algunos conductores que no sigamos, que no tenemos nada que ver con la secretaria y tienen razón, nosotros no lo hacemos para que les quiten sus placas sino para que mejoren su servicio, tienen que saber que llevan vidas con ellos y que todos utilizan y utilizará el transporte durante toda su vida” comentó.









Sobre cuántas personas cuentan actualmente afirmó que son más de 50 en un grupo de WhatsApp en donde mandan los datos y más de 300 en su red social en donde advierten a la gente y alertan a la Secretaría de Tránsito y Transporte pues su intención es que el trabajo les sea más fácil pues en todo momento presentan pruebas en formato imagen y video para que no sean simples denuncias al aire.

“Cada vez somos mas, la intención es que más gente se sume y que podamos cubrir toda la ciudad, todos los colectivos y taxis y así en un tiempo determinado se cambiará la forma en la que manejan y las malas prácticas que hacen; no somos nosotros quienes tomamos cartas en el asunto, solo pasamos las pruebas a los encargados para que les sea más fácil actuar” finalizó.