Familiares exigen la aparición con vida del profesor Misael Ramírez Ojeda

Familiares y amigos del profesor Misael Ramírez Ojeda, se congregan en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez para manifestarse y exigir la aparición con vida del docente.

Desapareció el 29 de enero del 2023, tiene 47 años de edad, es originario del municipio de San Fernando Chiapas, a unos 20 minutos de distancia de la capital del estado, en la región Mezcalapa, en la carretera que comunica a Copainalá.

La esposa Karina Pérez Juárez, dice que ya son muchos días de la desaparición a la fecha y no tienen noticias de el, se han revisado las cámaras de empresas y negocios de la zona y se ve que va solo, pero se pierde antes de la salida de San Fernando porque ya no hay cámaras, iba en motocicleta que tampoco aparece, lo han buscado en hospitales, en servicio médico forense y ni han encontrado evidencias, es un misterio no saben que pasó con él.









Familiares y amigos del profesor Misael Ramírez Ojeda, se congregan en el Parque Bicentenario de #TuxtlaGutiérrez para manifestarse y exigir la aparición con vida del docente pic.twitter.com/MvCriMMDGD — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 3, 2023





Cuenta en entrevista que el profesor era muy sociable, además de dar clases, se dedicaba a jugar básquetbol, se llevaba muy bien con los padres de familia, son sus alumnos y con sus completos maestros, pero una vez que perdieron contacto con el no saben nada más.

Ramírez Ojeda es de tés morena clara, complexión delgada, su estatura es de 1.70 metros, tiene un peso de 80 kilogramos, es de cabello negro corto, ojos grandes de color café obscuro, boca pequeña, nariz pequeña y recta.

El registro de desaparición ante la Fiscalía General del Estado es el número 0026/2023, el denunciante refiere que el día de su desaparición, siendo aproximadamente las 10:00 horas fue la última vez que lo vieron, al salir de su domicilio ubicado en la colonia Álvaro Obregón perteneciente al municipio de San Fernando.

Familiares refieren que nunca más lo volvieron a ver, no regresó a su domicilio, se desconoce si paradero, y le petición a las autoridades de los tres niveles de gobierno es a la búsqueda y a la aparición con vida.