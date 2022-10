Ejército Mexicano debería de continuar en las calles para una mejor seguridad: Maricarmen Ponce

La Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Marycarmen Ponce, considera que el ejército mexicano debe continuar brindando seguridad en México, pero sin duda, lo que hay que mejorar son los programas y las estrategias de seguridad, porque hay inseguridad y la sociedad percibe mayor inseguridad a la que existe, en el sureste y en Chiapas en particular hay que mejorar los resultados.

Dijo que si aprueba o no el Congreso de la Unión el que permanezcan las fuerzas federales de seguridad en las calles del país no compete a la iniciativa privada, nosotros hacemos nuestro trabajo, estamos concluyendo en Monterrey actividades de promoción turística en beneficio del país y de cada entidad federativa, Chiapas tiene mucho que ofrecer, pero necesitamos mayor seguridad.

"No se si cambie o no cambie la estrategia, el chiste es que queremos seguridad, para mí en lo personal creo que sería muy bueno que permanezca el ejercito mexicano en las calles, ya vez que las marchas y las marchas de las feministas el destrozo que hacen, gente que nada tiene que ver con abortos, con lo que ellas piden o quieren, le dejan sus locales, sus negocios destrozados y sin perdidas, entonces yo sí lo veo bien, la verdad sería importante".





Ponce, desde Monterrey donde promociona a Chiapas en el concierto nacional para la atracción de turistas, expuso que necesitamos gente que nos defienda, que nos de la tranquilidad y la seguridad que no tenemos, la verdad es que cada que hay movilizaciones quedamos afectados, necesitamos en el país, en el sureste y en Chiapas mayor seguridad, protección y defensa de todos nuestros derechos.

"La gente percibe mayores niveles de inseguridad, cada día está peor, asaltos, violaciones y demás, cada vez estamos peor, cómo no nos vamos a sentir más inseguros, la iniciativa privada lo único que hacemos es exigir nuestros derechos a través de comunicados, nos encomendamos a Dios nada más porque qué hora cosa podernos hacer. No está en nuestras manos, en nuestras manos no está la seguridad de nadie", reiteró Marycarmen Ponce.





Ejército Mexicano debería de continuar en las calles para una mejor seguridad: Maricarmen Ponce



📹: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/dvKNUwTePn — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 1, 2022





Comentó que las agencia de viajes tratan de proteger a sus clientes en Chiapas, lo más que se pueda, no exponerlos en la noche a carreteras, a lugares peligrosos, pero de ahí, todo puede pasar, nosotros seguimos promocionando a Chiapas a nivel nacional e internacional, pero queremos seguridad, hemos concluido una caravana de promoción turística en Monterrey, queremos que vengan más visitantes a México y cada estado, pero necesitamos más seguridad.

Añadió que siguen llegando visitantes a Chiapas, eso es muy bueno, no lo podemos negar, pero necesitamos más y mejor seguridad, lamentablemente han habido cancelaciones de paquetes que ya habían sido contratados para venir al estado y no modos, no es mucha la incidencia de cancelación pero se han presentado casos, queremos ayudar más al estado en economía, en empleos y en generación de mayor circulación de recursos pero queremos que nos ayuden con seguridad.