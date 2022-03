Estudiantes de Escuela Mactumactzá siguen manifestándose en Chiapas

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá se manifiestan por segundo día consecutivo en la obra en construcción del libramiento norte poniente y boulevard Vicente Fox, en demanda de que la Secretaría de Educación les atienda sus peticiones relacionadas con la oficialización del sistema de internado y la emisión de la convocatoria para alumnos de nuevo ingreso.

Ante la petición de la iniciativa privada a las autoridades estatales para reubicar a la escuela de educación superior ubicada en el norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, uno de los alumnos con el rostro cubierto expuso que temen el desalojo por parte de la policía estatal de las obras que se realizan para la construcción de paso a desnivel de mil 800 metros de longitud.

Añadió que los documentos de las instalaciones de la institución es oficial, no ven esa posibilidad sin embargo podría ser una estrategia de reubicación, nosotros no buscamos perjudicar a las personas, a los empresarios, mucho menos al pueblo en general, esta manifestación se origina porque el gobierno no nos está ayudando, no nos está dando soluciones.

Los estudiantes hemos estado dispuestos al diálogo siempre pero no nos quieren dar ningún diálogo, hacemos un llamado al gobierno federal para que pudiera intervenir en este caso, se sabe que la escuela Normal Rural Mactumactzá siempre se ha manifestado, lo único que nos han dado son represiones, añadió.

Exigen reubicar a la escuela de educación superior ubicada en el norte poniente de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Tras la convocatoria de la sociedad para manifestarse en contra de la movilizaciones de las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá para el 10 de abril, también sabemos que existe esas vías lamentablemente ahí se despilfarra dinero y ante ello el llamado es que se nos pueda atender y solventar nuestras necesidades que tenemos, insistió el joven.

Nosotros venimos de comunidades rurales estamos en la escuela Normal rural Mactumactzá porque la necesitamos somos hijos de bajos recursos no tenemos dinero donde estudiar, más que solo en la Mactumactzá,es por eso que buscamos dinero, soluciones y que nos puedan atender como hijos de campesinos.

Las instalaciones de la escuela son nuestra propiedad, las demandas siguen siendo las mismas, hay que dar seguimiento a nuestras peticiones, nos hacen falta 66 docentes que se retiraron en el 2016 y siguen cobrando sin trabajar, esto debe resolverse, recalcó.