Estudiantes de Unicach inconformes con nuevo proyecto

La reciente restructuración de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) en donde se prevé que el nuevo proyecto traigo consigo un cambio de nombre puso alarmas en cuanto a docentes y alumnos desde que era un mito; ahora que la universidad afirmó que es una realidad ha generado muchas más molestias a tal grado de que los alumnos han salido a pronunciarse pidiendo el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Por ahora; los directivos afirmaron que aunque haya cambios no habrá afectaciones para ninguno de los miembros de la escuela (alumnos, docentes, trabajadores).





Jóvenes inconformes aparecieron con mantas en distintos puntos de la ciudad en donde exigen el apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Durante el inicio del mes de febrero comenzaron los rumores sobre un posible cambio de la universidad; las cosas se hicieron más fuertes cuando se tocó el tema de la restructuración del nombre y cuando la Universidad se pronunció mediante un comunicado que entraría próximamente el nuevo proyecto con una nueva ley y con una nueva denominación; por lo cual las alarmas saltaron entre los mismos trabajadores de la escuela, así como entre los estudiantes y docentes.

Por ahora, el temor radica en que vuelva a suceder lo que pasó hace muchos años, pues la Unicach como tal la conocemos tenía otra denominación el cual era ICACH; según comentaron los alumnos, en ese tiempo se cortaron lazos con trabajadores y maestros por lo que todo comenzó nuevamente de cero y ahora tienen temor de que vuelva a pasar por todo el tiempo que han estado en la institución. La escuela rápidamente salió a pronunciarse mediante un nuevo comunicado en donde ahora dejaron en claro que a pesar de que entre una nueva ley y una nueva denominación esto no traerá cambios para alumnos ni maestros.





A pesar del comunicado, esto no quitó el descontento de los jóvenes pues el día de ayer y hoy aparecieron mantas en distintos puntos de la ciudad en donde exigen el apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas pues no están de acuerdo con el nuevo proyecto y esperan que no se convierta una realidad. Ante esto, la escuela no ha emitido ninguna nueva información y únicamente se limitan a decir que pronto habrá una respuesta oficial sobre el caso.