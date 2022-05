Existen muchas irregularidades en el transporte colectivo: Mario Bustamante

El presidente de la Alianza del Autotransporte, Mario Bustamante Mendoza, consideró que existen muchas rutas del transporte colectivo en la capital que por usar las mejores vialidades como los bulevares, ellos transitan a mayor velocidad que otras donde las calles y avenidas no lo permiten, esto representa un mayor riesgo para los usuarios, por lo que el llamado es a servir con calidad, con humanismo, con fraternidad, moderando las velocidades en el transporte a los usuarios.

Todas las unidades del transporte que utilizan los bulevares Belisario Domínguez y Angel Albino Corzo, circulan a mayor velocidad que otras, como por ejemplo la 52, 53, las 46, 72, 79, la 108, la 125, la 63, la ruta 1 de la avenida central y ambos bulevares, la 45, entre muchas otras, como las que utilizan los libramientos norte, como la 90, 128, y libramiento sur, como la 34, la 60, y otras, que deben moderar su velocidad.

Otros de los elementos que hay que considerar es que muchos choferes utilizan un lenguaje inapropiado en el trato con los clientes o usuarios, el uso de música a muy alto volumen, o fumando, o llevando llantas en el interior de la unidad que hace incómodo el uso de la misma, la ausencia de gel antibacterial el no uso del cubrebocas por pandemia del Covid 19, unidades en mal estado.

Hacen llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte a seguir aplicando la ley para generar un orden y seguridad a los usuarios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con Bustamante Mendoza, en el sector transporte hay un desorden, sin duda alguna con muchas más las unidades que circulan en estas vialidades que por su buen estado recurren a altas velocidades, la petición es que atiendan al público como se debe, pero también se continúa desde la Secretaría de Movilidad y Transporte con el combate al pirataje, que también incluyen en el caos y en el desorden, además de la competencia desleal.

No se sabe cuantas legales, un promedio de 26 mil en todas las modalidades en el estado, unas 7 mil aproximadamente en Tuxtla Gutiérrez, muy saturado, pero también es muy elevado el número de unidades que laboran al margen de la ley, y aunque no dio nombres, dijo que desafortunadamente en el transporte hay dirigentes que viven del transportista, no del transporte y que no abonan al orden.

Si bien se realizan operativos contra la ilegalidad y mal servicio, la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene que ser más contundente aplicando precisamente la Ley de Movilidad y Transporte del 2020 y su Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte de abril de este año, para ir generando un ordenamiento en beneficio de los usuarios, la mayoría de las y los chiapanecos y de los habitantes de la capital utilizan el transporte público y este debe modernizarse.