Taxis rosas sin apoyo para dar servicio exclusivo a mujeres

Con toda la información que ha circulado se ha creado un pánico sobre los servicios de taxis, pues hay rumores y denuncias de que presuntamente algunos taxistas han cometido delitos de robo, hay quienes argumentan que los mismos conductores realizan asaltos, ante esto, en la capital chiapaneca se cuenta con tres distintas opciones de empresas que ofrecen los servicios de “taxis rosas” para mujeres y traslados especiales.

En Tuxtla Gutiérrez la modalidad de Taxis Rosas comenzó desde hace una década y estuvo a cargo de la licenciada Susana Adriana, siendo la pionera en esta modalidad en donde el servicio era exclusivamente para mujeres y manejado por el mismo género (femenino) por lo cual aumentaba la seguridad para aquellas que querían abordar de manera responsable, aunque al principio era muy requerido con el paso del tiempo la gente lo comenzó a olvidar y los que si lo utilizaban no eran suficientes para poder pagar gasolina y sueldos, por lo cual, comenzaron a subir a cualquier persona.

Luego de esto, aparecieron dos empresas más con la modalidad de Taxis Rosas pero implementando la última actualización en donde ya dejaban subir a cualquier persona, con la llegada de WhatsApp y las redes sociales, las tres marcas podían ya segmentar sus servicios y cada que alguien requería uno personalizado y exclusivo para damas, se le enviaba una conductora para garantizar mayor confianza.

Taxistas de las unidades conocidas como "Taxi rosa" mencionan que la situación económica no favorece su línea de trabajo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Miguel Juárez, quien se ha dedicado más de 27 años al servicio de transporte y que estuvo en la segunda etapa de esta modalidad de taxis rosas, comentó que la idea de los servicios especiales es muy buena, sin embargo, por cómo se manejan los tiempos en la ciudad capital casi no es requerido y es que las personas que toman taxi lo hacen por necesidad de llegar rápido y no por gusto, por lo cual, son pocas las mujeres que podrían llegar a requerir, esto es por eso que no puede haber un sitio exclusivo para las damas.

“La idea fue muy buena, es una opción muy segura, pero yo como conductor entiendo que planear un viaje en taxi es prácticamente imposible, la gente usa este servicio por necesidad porque quieren llegar rápido, yo trabajé con la licenciada cuando paso a la modalidad de servicio para todos y ahí nos dábamos cuenta que eran muy pocas las mujeres que planeaban un servicio por lo cual no podrían vivir solo de esto”.

Actualmente en Tuxtla de manera oficial se cuentan con 3 sitios de taxis con la modalidad de “Taxis rosa” en donde manejan exclusivamente mujeres, pero, un sitio que sea únicamente para damas no existe como tal, debido a la falta de servicios por parte de féminas quienes quizá, por la inseguridad, prefieren tomar otras opciones antes de irse solas en un vehículo.