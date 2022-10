¡Pide ayuda! Hermana de joven levantado no cesa en la búsqueda de José N

Este lunes por la tarde, familiares de José “N” quien fue “levantado” en el restaurante el K-Marón Buchón localizado al poniente de Tuxtla Gutiérrez, colocaron una manta en el puente de colores, para solicitar ayuda en su búsqueda.

Al respecto Sally Bernal, hermana de José “N”, dijo que desde la noche del domingo en cuanto supieron la noticia, acudieron ante la Fiscalía General del Estado para poner la denuncia correspondiente.

Al ser cuestionada sobre algunas versiones de comensales que manifestaron que los jóvenes "levantados" estaban escuchando música de banda, dijo que éste género musical no es exclusivo de un sector en específico.





Hoy por la mañana familiares ya habían colocado una lona, sin embargo, fue retirada por algunos civiles. Ahora colocaron una nueva sobre el puente de colores en #TuxtlaGutiérrez





“La gente escucha lo que se le da la gana, yo no soy partidaria de ningún corrido, no me sé, no me gustan, pero si vas a cualquier evento, diferentes bandas que vienen y tocan, vas a las chateadas, te vas a cualquier lugar que vayas y existe la gente que le gusta y exigen la música de banda, la gente lo canta, los corridos no solo son de aquí ni de lugares dónde puede desaparecer la gente”.

Detalló que también tiene conocimiento de que al interior del restaurante hubo detonaciones de arma de fuego, por lo que todos los que se encontraban en el lugar se tiraron al suelo y que al momento del forcejeo para llevarse a uno, tanto José "N" como César "N" se enfrentaron a los sujetos armados, por lo que desconoce si iban por ellos u otras personas.









Cabe destacar que José “N” desde enero de 2021, fecha en la que falleció su padre, atendía un negocio familiar de barbacoa en la colonia Terán, al poniente de Tuxtla Gutiérrez, por lo que su hermana Sally, asegura que no tenía enemigos y tampoco en los últimos días había recibido algún tipo de amenazas.

Finalmente explicó que José “N” y César “N”, eran amigos desde hace ocho años y que no se encontraban en la misma mesa el día del “levantón”, sin embargo, coincidieron en lugar, ya que este último estaba festejando su graduación.