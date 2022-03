Familiares de desaparecidos de Pantelhó siguen sin obtener respuesta

Los familiares de los 18 desaparecidos del municipio de Pantelhó aún no han obtenido respuestas por parte de la Fiscalía General del Estado, tras la desaparición forzada del 26 de julio del año pasado, por ello, se ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se ha dado vista a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así lo dio a conocer Concepción Ramos Cancino, familiar de varios desaparecidos.

“Nosotros seguimos en San Cristóbal de Las Casas porque no hemos podido ingresar a nuestros hogares en el municipio de Pantelhó, no tenemos seguridad, no sabemos de nuestros familiares, ya hemos pedido la intervención de la Cámara de Diputados, de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República”, afirmó.

Dijo que sus familiares fueron sustraídos de la cabecera municipal por personas desconocidas, fueron llevadas primeramente a comunidades cercanas, luego por falta de seguridad para los familiares, le perdieron la pista y tuvieron que salir del municipio, "Seguimos en espera de justicia luego de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Desaparición de Personas, pero no vemos soluciones".

Los familiares de los 18 desaparecidos del municipio de Pantelhó aún no han obtenido respuestas por parte de la Fiscalía General del Estado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Comentó que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados ha pedido un pronunciamiento en el Congreso de la Unión para exigir las investigaciones y la localización de todos los desaparecidos. "Las instituciones estatales no nos han dado respuestas, tampoco la Comisión Estatal de los derechos Humanos".

“Por ahora no tenemos nada de respuestas, no hay nada aún, ninguna novedad, seguimos igual, seguimos en espera, el caso ya está en la Ciudad de México y en la ONU, esperamos respuestas, están por cumplirse 8 meses de la desaparición forzada y no sabemos nada de ellos, ni tenemos respuestas de ninguna institución estatal o federal”, enfatizó.