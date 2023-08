Fuga y suspensión del agua en Tuxtla Gutiérrez lunes y martes

Una falla en el múltiple provocó fuga en Ciudad del Agua, ante el problema Rene León Farrera, Director General del SMAPA, explica el problema originado, lo que provocará en la ciudad capital suspensión del servicio de agua por 2 días.

León Farrera comenta que todo ocurrió el domingo, el daño fue en el rebombeo 1 (BB1) en Ciudad del Agua, debido a la situaciones de paros frecuentes de CFE, el mantenimiento, tormentas eléctricas se ha suspendido de golpe el suministro, haciendo que se provoque un golpe de ariete.

La presión en el rebombeo es de 15 kg / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

La presión en el rebombeo es de 15 kg, ahí se tiene una columna de 150 metros de presión, cuando se para por completo se duplica a 27 o a 30 kg de presión, por lo que el día domingo se tuvo una fuga en el múltiple, esta provocada por el golpe de ariete hiciera que una de las soldaduras en una bomba se dañara haciendo una fuga de importancia en BB1.

Para poder reparar la fuga se tiene que romper el múltiple hasta llegar donde esta el problema de la soldadura; "tenemos calculado que para a más tardar el miércoles a medio día ya estamos dando, es una suspensión de dos días porque hay que romper", dijo León Farrera.

Ante esta problemática el director de SMAPA recalcó que el día lunes 28 t martes 29 de agosto estará suspendida el agua, en donde el 90% del agua en Tuxtla lo da ese BB1, asimismo menciona que la zona centro la cual corresponde a la línea de 20 no se castigará, ya que tiene a Santo Domingo y ahí no hay problema, con ello no volver a afectar la zona.

Por lo tanto los afectados estos días serán los del primer cuadro de la ciudad, lo que abarca desde la 19 hasta la 9na Sur, 9na Norte y todo lo que es hasta la 15 Poniente y 19 Oriente se seguirá trabajando con la línea 18, 20 y 12, por lo que no sufrirán, mientras que el brazo Sur bajo, brazo Sur Alto, los 3 brazos de la zona Norte, toda la zona media alta tanto Norte como Sur, entre ellos parte de Berriozábal y Chiapa de Corzo a quienes se les brinda un poco, se va a suspender el servicio, aclaró René Farrera.