Fundación pinta de morado el Palacio de Tuxtla por mujeres víctimas de feminicidios

La señora Blanca Nájera Arcos, integrante de la Fundación Karla Velasco, dijo que el único clamor de las mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas es de justicia, de condena a la falta de resultados de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que persiste es una violencia institucional por falta de resultados.

En entrevista en las gradas de la entrada principal de Palacio de Gobierno, donde la fundación ha colocado cuatro ataúdes, cuatro lonas con la leyenda "En Busca de Justicia", abundó que son las instituciones públicas al no generar los resultados las responsables de enraizar la violencia hacia las mujeres, el no castigar a los agresores, sigue haciendo mucho daño.





Desde el 2016 a enero del 2024 suman más de mil 200 muertes violentas de mujeres en Chiapas aún con la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, las madres no han vivido el luto a sus hijas, las hijas no pueden descansar en paz sabiendo que los agresores, los asesinos, no han respondido por sus actos ante la justicia, en este año suman ya tres casos de feminicidios contra mujeres de Chiapas y en Tapachula contra dos mujeres migrantes, la estadística lamentablemente sigue creciendo por falta de aplicación de la ley, señaló.

Mencionó en la plaza central de la capital que este 8 de marzo día internacional de la mujer, lo que le debe quedar claro al Estado Mexicano es que no ha querido aplicar la ley, no ha querido hacer justicia a las familias víctimas, y cada vez surgen más colectivas exigiendo justicia, no deseamos que las estadísticas se sigan incrementando y no queremos que prevalezca la impunidad.

En la entrada de Palacio de Gobierno la Fundación Karla Velasco ha colocado lonas con las leyendas, vivas se las llevaron, buenas las queremos; justicia para todas; mi nombre es el recuerdo; justicia para Karla Yesenia Gómez Velasco; castigo al feminicida; mi vida tiene valor, no cuerpo no tiene precio; gritamos por las que ya no están, por las que aún estamos y por las que vendrán".