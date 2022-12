Hombre con capacidades diferentes altera el orden en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez. Transeúntes documentaron con su teléfono la mañana de este jueves a un hombre con discapacidad alterando el orden público sobre la 2 oriente entre 2 y 3 sur de la colonia Centro de esta cuidad capital.

De acuerdo al material, se observa a un hombre con una sola pierna que porta un par de muletas sobre un brazo y una pala en la otra extremidad, amenazando a un empleado Municipal del área de limpia y aseo.

En la escena también se puede apreciar a dos policías sobre cada cera de la calle, durante más de tres minutos el sujeto con camiseta y short negro se ve amenazando a los presentes y a los elementos.





Vía: Cortesía





Después de alterar el orden, el masculino avienta la herramienta para recoger material al suelo, momento en el que aprovecha el trabajador a recoger su instrumento, mientras que los oficiales lo siguen mientras huye.

Testigos informaron que el agresor no fue detenido, continuó su camino, los comerciantes y transeúntes pidieron a las autoridades competentes que detengan a la persona, ya que por su presunta condición no lo hacen, por lo que temen que cause algún tipo de daño a las personas, caso que se puede evitar, señalaron.