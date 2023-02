¡Cuesta de febrero! Ama de casa recomienda ahorrar ante inflación

"La cuesta de enero, se pasó a febrero y seguramente será lo mismo en marzo de este 2023, los precios de los productos básicos están muy altos, el incremento al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2O7.44 pesos no alcanza, lo mejor es administrar correctamente los recursos, los pocos ingresos, no pedir prestados, no empeñar por el riesgo de perder patrimonio", comenta doña María Tovar.

Es una ama de casa de más de 55 años de Tuxtla Gutiérrez, dice que su familia es compuesta por tres personas, ella su hija y su nieto, le toca la administración, el tomar desiciones, cuenta que no es fácil en medio de una gran crisis económica, en la que no le queda muy claro la inflación, su impacto, pero escucha que todo mundo habla de ella, lo que es una realidad y entiende muy bien es que cada día el directo alcanza para comprar menos productos de la canasta básica.

"La administración requiere tiempo, aprovecharlo, es echarle ganas en los qué hacer, cuando llega el momento de ir al trabajo hay que hacerlo con amo, con entrega y con pasión, la carestía se tiene que superar, esa es la la gran tarea de la familia, lamentablemente los precios están muy altos, no alcanzamos a comprar mucho".





Doña María Tovar recomienda administrar los ahorros antes de endeudarse pues para las familias chiapanecas la cuesta de enero, se pasó a febrero y esperan lo mismo en marzo





"El sueldo que uno tiene no alcanza para mucho, además de mi trabajo en una oficina, me dedico a vender joyería de plata, vende también queso, me apoyo en otros ingresos para poder salir adelante, esto lo tenemos que hacer para no tener que pedir prestado o realizar empeños, a veces el acudir a una casa de empeño tiene riesgos de perder un bien, un patrimonio, no puedo decir que no debe uno, pero al menos no por empeño", enfatizó.





Doña María Tovar recomienda administrar correctamente los recursos antes de pedir prestado o empeño / Foto:Isaí López| El Heraldo de Chiapas





Dice que le ha tocado ver qué en algunas casas de empeño están acudiendo muchas personas en este inicio del 2023, hay que administrar los poco ingresos que se tienen, porque aunque en mi caso somos tres personas en la familia, no nos alcanza con el trabajo de dos mujeres, los precios son una gran barrera, se han incremento, las verduras más baratas están muy caras, las que valían 10 pesos ahora valen 20 pesos.

Doña María Tovar invitó a la sociedad a administrarse correctamente, todos los ingresos que lleguen a la casa hay que economizarlos, hay que saberse administrar, antes de pedir prestado, o empeñar por el riesgo de perder bienes por no reunir el recurso a tiempo para su desempeño, incluso con refrendos recurrentes.