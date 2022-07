¿Sabes como inscribirte al Cobach en Tuxtla, SCLC y Ocosingo? Te decimos

El Colegio de Bachilleres de Chiapas nuevamente apostó por el proceso digital en este año 2022 en las escuelas con mayor número de alumnos (generalmente las de ciudades grandes). En esta ocasión, los alumnos debieron llenar su registro en la página oficial del Cobach, poniendo sus datos y algunos requerimientos que pedía la escuela para así obtener un folio que deberán guardar pues a partir del 16 de julio al 02 de agosto deberán llevar la documentación necesaria para presentar su examen de admisión.

Planteles como el Cobach 1, 13, 33, 35, 145, 11 (San Cristóbal), 58 (San Cristobal), 16 (ocosingo) fueron los seleccionados para continuar los procesos digitales debido a la gran afluencia que presentarían en permitir el registro de manera presencial. Cabe señalar que los demás planteles si pudieron hacer dicho registro de manera física pues no presentaron tantos aspirantes para este nuevo ciclo 2022-2025.

Una vez realizado el registro del folio, los jóvenes deberán prepararse para afrontar el examen de admisión que se estará realizando del 16 de julio al 02 de agosto cuando serán llamados de manera aleatoria en el correo que registraron de manera digital, una vez entregado el certificado de secundaria, certificado de primaria y hecho el examen de admisión únicamente deberán esperar al próximo cinco de agosto a las 6:00 Pm cuando se den los resultados mediante la página oficial.





En todos los proceso digitales existen muchas dudas por lo cual, el Cobach creó un portal en línea / Foto: Cobach





Cabe señalar que como en todos los proceso digitales existen muchas dudas por lo cual, el Cobach creó un portal en línea para resolver cualquier pregunta, además de dejar en claro que pueden asistir a las instalaciones siempre y cuando sea de manera respetuosa y con las medidas de sanidad correspondientes para evitar cualquier tipo de contagio.

Por ahora es muy difícil tener el cálculo de cuantos aspirantes hay ya que aún no se tiene el registro completo; no obstante, según los catedráticos del plantel 13 los alumnos aceptados por plantel será igual que en el ciclo pasado pues no hay mucha diferencia por lo que se esperan entre 400 y 460 nuevos alumnos en cada plantel tal y como lo marca el registro del ciclo 2021-2024 en el sitio oficial del Cobach.