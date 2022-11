Jóvenes con mayor riesgo de contagio de VIH en Tuxtla Gutiérrez

Los jóvenes de entre 18 y 20 años son el sector de la población que se encuentra en foco rojo por el mayor riesgo de contagio de VIH en Tuxtla Gutiérrez, en años pasados el sector que se encontraba en situación de mayor vulnerabilidad eran las amas de casa, sin embargo, lo están superando los jóvenes, así se ha detectado en universidades de la capital donde se han confirmado casos positivos.

De acuerdo con el riesgo encontrado en instituciones de educación superior en la capital, indica que la población debajo de los 18 años podría estar teniendo contagios, desde las escuelas del nivel medio superior y secundarias, la atención tendría que ser en coordinación con la Secretaría de Educación y la Coordinación Estatal del VIH, la detección temprana al virus de inmunodeficiencia humana podría garantizar acceso a los tratamientos antirretrovirales a tiempo, en el sector público es gratuito y en el privado los tratamientos tienen un alto costo desde los 60 mil pesos mensuales o más, algunos superan los 100 mil, dependiendo el tipo de medicamento.

"Los métodos de planificación familiar tienen que funcionar, el uso de preservativos tiene que funcionar y en esta tarea de la prevención del VIH los padres de familia tienen que participar, antes no se presentaba en estas edades, hay que concientizar a las familias que los tiempos han cambiado y la vida sexual empieza a más temprana edad, tenemos que prevenir esta enfermedad y todas las de transmisión sexual", explica Alfredo Ruiz Coutiño, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Tuxtla Gutiérrez.





A los jóvenes les gusta experimentar relaciones sexuales sin el preservativo, si bien esta enfermedad no tiene cura, los tratamientos antirretrovirales que son muy caros les puede permitir una calidad de vida, llegar al punto de ser indetectables y no ser transmisores, los y las sexualmente activas mínimos cada seis meses se pueden realizar la prueba VIH, para los casos positivos no se acaba el mundo, no es sinónimo de muerte, la detección oportuna garantiza un tratamiento oportuno, el miedo a la prueba puede extender la cadena de contagio.

Tuxtla Gutiérrez sigue teniendo el número uno en casos de VIH y Tapachula el número 2, por ello es la importancia de la detección, reforzar el uso del preservativo, solo en el año pasado reportamos 6 casos de VIH en universitarios, esto es un dato alarmante, este año no hemos hecho el corte, no llevamos este año casos positivos, las zonas de más riesgos son el Centro de la capital, las colonias Plan de Ayala, Terán, San José Terán y Patria Nueva.





Las trabajadoras sexuales en la zona de tolerancia están regulados, un promedio de 70 personas en el mes, tienen un control sanitario, a veces sube a 80, luego baja porque algunas se van, regresan otras, pero ese es el promedio, fuera de la zona de tolerancia no hay padrón pero sí hay trabajadoras sexuales en otros puntos de la capital, en el centro de la ciudad, en el barrio San Cecilia, San Roque, lo conveniente sería llevarles el control sanitario a todas las personas, pero no se tiene padrón.

Las personas con vida sexual activa sin preservativo no solo están expuestas al VIH también a otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y el virus del papiloma humano, la detección oportuna les permitiría cuidar su salud, el VIH no es sinónimo de muerte, hay tratamientos antirretrovirales que les permite recuperar calidad de vida.