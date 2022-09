En aumento casos de transmisión sexual, adolescentes en Chiapas los más expuestos

Este 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, y en Chiapas durante el 2021 y en lo que va del 2022 ha aumentado el número de casos de enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes, expuso María del Carmen de la Encarnación Pereyva Vázquez, miembro de la población LGTBIQ.

Dijo que se padece del desconocimiento de una vida sexual plena y placentera en todos sus ámbitos, tanto parejas conformadas por hombres y mujeres, como la diversidad sexual, en este contexto, la exigencia es conocer los derechos sexuales y reproductivos, como la prevención de infecciones de transmisión sexual para un desarrollo pleno de nuestra sexualidad en todo lo que eso implica.

En el estado de Chiapas la enfermedades de transmisión sexual más comunes son piojillos, herpes, sífilis, gonorrea, virus de inmunodeficiencia adquirida y lo último que hemos estado observando es que ha habido un aumento en las nuevas generaciones de adolescentes LGTBIQ y en las juventudes por la nueva moda de la práctica de la sexualidad sin métodos de barrera como es el condón.

Este aumento del que no se ha realizado un censo a ciencia cierta en Chiapas, pero creemos que de la población que ya estaba infectada ha crecido un 10 por ciento el contagio, no obstante que hay terror por el VIH y el Sida, aunque ya no es enfermedad mortal y en el estado poco más de seis mil personas reciben tratamientos antiretrovirales.





En los últimos años la población ha vivido el reconocimiento de identidades, lo que la variante que recomienda la Organización de las Naciones Unidas respetar es LGTBI / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El porcentaje es mínimo pero lo que vemos es un aumento real en los casos de infección de transmisión sexual, la mayoría de los adolescentes y jóvenes no usan preservativos, no les interesa, no lo ven necesario y por ello mantienen relaciones sexuales de alto riesgo, el pasado miércoles se confirmó en un chico de 17 años con gonorrea y su pareja de la misma edad presenta sífilis, no son graves, son tratables, pero se siguen presentando, añadió Pereyra Vázquez.

La aspiración es que las personas que padecen infecciones de transmisión sexual te han acceso a tratamiento oportunos e integrales por parte de las instituciones públicas de salud, para que sea menos invasiva la infección, reiteró.





La mayoría de los adolescentes no utilizan preservativos / Foto: Cuartoscuro





"El sector de la población LGTBIQ que en Chiapas somos aproximadamente 400 mil personas, domo la población trans es de al menos 200 mil personas y estamos demandando el derecho humano al acceso a la salud sexual integral, con información plena, asistida, asumida y placentera", reiteró en entrevista.

Cuenta que en los últimos años la población ha vivido el reconocimiento de identidades, lo que la variante que recomienda la Organización de las Naciones Unidas respetar es LGTBI, lesbianas, gay, trans y bisexual, expuso.