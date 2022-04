Juguetes de madera, una buena opción para regalar en este día del niño

Desde hace 40 el local 43 del Andador San Roque en el centro de Tuxtla Gutiérrez, de dedica a la comercialización de juguetes artesanales de madera, productos desde los 35 pesos hasta los 200 pesos, para niños y para niñas, de los modelos que gusten.

Don Ismael Lovera Martínez, invierte un promedio de 8 mil a 10 mil pesos mensuales en la compra de juguetes a los artesanos, ya sea en municipios de los Altos de Chiapas o en Chiapa de Corzo, cuenta que la ganancia no es mucha, pero le da para vivir con su familia, todos los días vende artículos.

También puedes leer: Conoce a Juanito Santiz, niño indígena se gana la vida lustrando zapatos

Si especialidad son los carritos de madera, de diferentes modelos y colores, desde los 120 pesos a los 180 pesos, los recomienda y se recomienda, su trato amable al pueblo es su carta de presentación, a sus clientes les enseña de todo, les muestra los precios, los colores y les comparte las ventajas en relación con los juguetes electrónicos que requieren pima y que contaminan el medio ambiente.

Don Ismael Lovera Martínez se dedica a la venta de juguetes de madera los cuales son una buena opción para regalar en este día del niño / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Oferta ambulancias, camiones de volteo, autobuses, torton, trascabos, el tradicional balero de 60 pesos, el trompo de 35 pesos, también juego de sala para niñas, camas para muñecas, comedores, juego de sala, cunas, cocinas, roperos, también tambores, guitarras y violines.

Local Desapariciones de personas en Chiapas, una crisis que va en aumento

Lovera Martínez afirma que este es un gran negocio, está al alcance de todos, en precios y en ubicación, lo importante es que se elaboran de madera muerta, que se encuentran los artesanos en el camino, en los ríos, arroyos y no requieren de pilas o baterías para funcionar, el recomendable para niños y niñas de todas las edades, para su uso no necesitan de la vigilancia de los padres, no son juguetes de peligro, es volver a nuestros orígenes, a lo nuestro, es ayudar a eliminar el plástico y la pila del medio ambiente, dice el propietario.

Este negocio tiene 40 años, aunque Lovera Martínez se incorporó al negocio desde 1994, coincidencia con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, por ello vende lo nuestro, lo de Chiapas, los juguetes de madera hecho para las y los chiapanecos.