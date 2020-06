La participación ciudadana será clave para una elección exitosa

La participación ciudadana será clave para que tengamos el 6 de junio del 2021 una elección exitosa para la renovación de los 124 ayuntamientos y la elección de 40 diputados propietarios y 40 suplentes, dijo el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.

Comentó que las elecciones locales serán coincidentes con las federales para elegir 13 diputados federales, donde la mayor relevancia radica en la participación de la sociedad para integrar a principios de marzo 124 consejos municipales electorales y 24 consejos distritales electorales, responsables de la planeación, organización y desarrollo del proceso que iniciará el 15 de enero.









Está en sus manos operar toda la logística, recepción y distribución de la paquetería electoral, la salvaguarda de los mismos posterior a la jornada electoral, realizar el cómputo de las elecciones municipales y distritales y calificar las elecciones, la entrega de la constancia de mayoría a los ganadores de las elecciones.

Informó que de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE) se instalarán más de 6 mil casillas en todo el territorio, a pesar de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (Covid-19), los chiapanecos tendrán la certeza de que sus derechos políticos electorales estarán garantizados.

Derivado del mandato del Congreso del Estado que reformó la Constitución Política del Estado para posponer el inicio del proceso electoral de octubre del 2020 a enero del 2021 para destinar más recursos económicos a la atención de la pandemia, los gastos operativos del IEPC se generarán a parir de enero para las elecciones.





Chacón Rojas compartió que muchos trabajos preparatorios ya se vienen realizando desde el IEPC para que lleguemos en tiempo y forma al proceso electoral, y en enero se recibirán los convenios de coalición de los partidos políticos y en ese mes habremos de resolver las solicitudes de candidaturas independientes a puestos de elección.

Las precampañas locales serán en febrero del 2021 y campañas locales serán en mayo no se mueve la fecha de la jornada electoral y no afecta las tareas de los candidatos, el impacto de la reforma local electoral será en la parte de la logística, no afecta los derechos de los partidos y candidatos.

La pandemia no puede ser el pretexto para violentar derechos políticos electorales de la ciudadanía, la democracia requiere de espacios de representación política y se mueve periódicamente a partir de la participación ciudadana, reiteró el presidente del IEPC.





