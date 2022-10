Lentitud en la atención del INM es el principal reclamo de migrantes: CEDH

El principal reclamo de migrantes procedentes de diversas naciones durante su estancia en Chiapas es relacionado con el proceso de atención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como en los alimentos en los centros asistenciales que se atienden por un comité interinstitucional, dijo el visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Alfredo Ruanova Ortega.

Cuando la comisión acude a realizar inspecciones el fin no es evidenciar a los centros asistenciales sino que se atienda y se componga la situación que se llegue a presentar en beneficio de la población migrante, quienes reclaman información y comunicación sobre su proceso de atención durante su estancia en Chiapas, explicó.









Los migrantes migran en condiciones de vulnerabilidad, son presa de violencia, violencia doméstica, violencia institucional, delincuencia y a veces pueden ser presa de grupo que pueden en un momento dado darles una inadecuada orientación en relación con su proceso de migración hacia otro país, añadió.

En el 2018 cuando comienzan las caravanas, los tratados internacionales se van rebasados por la realidad, hay que generar condiciones para que se pueda atender de manera integral en ejercicio de sus derechos, ello implica la aplicación de un andamiaje jurídico y una infraestructura de instituciones que se puedan abocar a su atención con una mirada sensible, en Chiapas la responsabilidad de la CEDH es garantizar que durante la estancia de derechos de los migrantes prevalezcan, señaló.





Ruanova Ortega añadió que la principal inconformidad tiene que ver con la duración del trámite por parte del INM para la regularización de su situación migratoria, los migrantes caen en desesperación, se tiene que generar una atención integral a las personas, por ello, aunque no tenemos competencia por ser un tema federal la migración, si estamos teniendo presencia en los municipios del soconusco.

En lo que va de este año llevamos más de 50 visitas en los centros asistenciales, tenemos que ser sensible al fenómeno migratorio, hay zonas en donde la imagen y el trato a migrantes no es precisamente de aceptación, pero la obligación es una mirada sensible, enfocarnos a la defensa de sus derechos acorde a las condiciones y circunstancias que presentan y que demandan ante las instancias correspondientes.

Cuando estamos ante la presencia de la posible comisión de un delito, son las áreas de procuración de justicia y de seguridad las que tienen que conocer los hechos, proceder a su investigación y a deslindar responsabilidades para hacer valer los derechos de los migrantes, no tenemos registro o queja por trata de personas, su inconformidad tiene que ver con los tiempos del INM y con los servicios de los centros asistenciales, su salud e higiene mientras esperan el trámite, reiteró.