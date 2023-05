La reforma al artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas es un asunto muy delicado en el que quieren endosar a los profesionales de la salud la responsabilidad que compete a las y los legisladores que autorizan la práctica del aborto en todas las etapas del embarazo por casos de violación, por riesgo a la vida de la madre y por malformación congénita del producto, sin embargo, los médicos están en su derecho de negarse a matar a un ser vivo en el vientre de su madre, expone el doctor James Gómez Montes.

Los médicos al concluir la carrera juran preservar la vida bajo cualquier circunstancia, practicar un legrado a una mujer embarazada cuando el producto está vivo significaría quitarle la vida a alguien, por ello, para la comunidad médica está reforma es algo difícil, se trata de una ley, sin embargo, los principios de la Organización Mundial de la Salud establecen que un médico se puede negar a realizar el aborto, también van implícito los valores del médico, aunque también corre el riesgo de ser acusados por omisión porque no hizp lo que la ley lo obliga, explicó.





Practicar un legrado es quitar la vida y va en contra del juramento: Dr. James Gómez



Añadió que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero también cada medio tiene derecho a hacer lo que sus principios le digan, si bien es cierto que el producto de la concepción un bebecito que tiene una malformación congénita que no va a ser viable en la vida, hay alguna indicación de tipo médico, pero el hecho de decir hay que hacer un legrado porque el embarazo es producto de una violación, será decisión de cada médico si lo realiza o no, aunque la ley establezca que hay que realizarlo.





Es algo que tiene que debatirse, no hubo debate en el Congreso del Estado, no hubo el análisis, ni la consulta, niñas opiniones de los expertos de la salud, en mi opinión, "practicar un legrado, es quitarle la vida a alguien, si se detecta que tiene una malformación congénita que va a provocarle más tarde la muerte, había que pensarlo más", destacó Gómez Montes.

Actuar en contra de un bebé que está sano, dependerá de cada médico realizar o no el legrado, aunque el Código Penal para el Estado de Chiapas obliga a realizarlo, es un tema controversial, no es un tema sencillo de abordar, que implica no solo la cuestión médica sino que también implica la ética, los valores morales, está ley debía haberse ampliamente debatido a convocatoria el Congreso del Estado, reitero el médico.

Dijo que desde la concepción hay vida, no es posible pretender quitarle la vida a un ser vivo, por lo que el panorama para los médicos es sumamente difícil, estará muy complejo entre elegir la vida o el legrado, ponen en entredicho los principios morales, es una ley difícil de aprobar, en el estado no escuché el debate, no hubo consulto, no lo ví en las noticias.

