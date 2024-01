Madres en Resistencia: Reconstruyendo fichas de búsqueda con inteligencia artificial

Local Tuxtlecos se suman a la marcha nacional contra la inseguridad

A través de la nueva tendencia en redes sociales, la colectiva "Madres en Resistencia" utiliza la inteligencia artificial para recrear fichas de búsqueda mediante videos hablados con las víctimas, incluyendo casos de feminicidio.

Yoselin Chavarría, hija de Víctor Manuel Chavarría, desaparecido el 08 de mayo de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, explicó que han empezado a crear videos con la colectiva, sumándose al proyecto el estado de Cancún, Quintana Roo.

El primer video fue sobre Isabel Torres, seguido por Cassandra, Jade y Víctor Chavarría. Este proyecto ha sido costoso para ellas, ya que en uno o dos minutos dan voz a los desaparecidos, una experiencia que Yoselin describe como dejar el corazón.

Local Realizan misa en el Indeporte en memoria de Jade, víctima de feminicidio

"Cuando lo hice, lloré. Estaba redactando y es todo lo que sucedió, pero con voz. Me convertí en su voz, lo he visto solo dos veces, cuando lo hice y cuando lo compartí", mencionó.

Isabel Torres, madre de Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 y parte de "Madres en Resistencia", aseguró que el video le impactó. Lloró al verlo porque es como si los desaparecidos les hablaran.

Isabel Torres explicó que estos videos son una respuesta a que muchas personas se han cansado de leer los textos de las desapariciones. Para hacerlo más dinámico, implementaron la herramienta del video con la inteligencia artificial.

Isabel Torres, madre de Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida el 17 de diciembre de 2022/ Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Local Madres en resistencia anuncian amparo colectivo ante desapariciones

"En realidad, las personas están desapareciendo y para los familiares es muy duro. Extraño a mi hija y solo he visto dos veces ese video porque no puedo verlo. He intentado, pero es difícil", indicó Torres.

Aproximadamente, son 8 videos de víctimas de familiares de "Madres en Resistencia" y 8 videos de víctimas de Cancún. Además, Chavarría comentó que hay más personas que enviarán sus videos porque no cuentan con las herramientas. Trabajan juntamente con las demás víctimas formando una familia.

Isabel invita a aquellos que quieran realizar su video a acercarse a ellas o escribirles en la página. No se les cobrará nada, es gratis, ya que es por la misma lucha.

En los próximos días, las redes se inundarán con estos videos. Quienes busquen ayuda solo necesitan una foto y el texto redactado de lo que quieren que el familiar narre en el video, para después enviarlo a la página de "Madres en Resistencia".

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️