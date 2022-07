Magisterio rechaza aumento de horas de clases, piden que se consulte

Un eventual aumento en el número de horas clases en el día en el nivel de educación básica tendría que ser sometido a una amplia consulta con los padres de familia, dijo Jose Luis Escobar Pérez, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.

"Habría que preguntar a los padres de familia si quieren que se aumente el número de horas de clases durante el día, si están de acuerdo, no creo que sea conveniente, no debe tomarse desiciones unilaterales", añadió.





"Los horarios de clases no se amplían por decreto del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no por decisiones unilaterales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto que ahora es un rumor en las redes sociales no puede ser consumado de manera irresponsable", insistió en entrevista.





El posible aumento de horas de clase tendría que ser consultado con padres y comunidad escolar, dijo Jose Luis Escobar Pérez





"De inicio se estaría cometiendo un grave error en agravio de la educación, de los alumnos y alumnas, y de los trabajadores y trabajadoras de la educación, por nuestra parte no lo aprobamos de entrada, de aterrizar se la propuesta tendría que ser consulta con los padres de familia", insistió Escobar Pérez.

"A juicio del profesor, una propuesta de está naturaleza tendría que ser ampliamente consultada con los padres de familia, habría que preguntarles si están de acuerdo, tiene que haber un consenso con papás y comunidad escolar para ver si es viable aumentar las horas de clases", reiteró.

"De otro modo, sería un rotundo fracaso, todas las desiciones irresponsables y unilaterales fracasas, ninguna puede prosperar, menos en educación, y el magisterio hace un llamado a las autoridades educativas a actuar con la mayor responsabilidad".