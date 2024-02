Manifestación de pensionados y jubilados de Chiapas exigen el pago de bonos anuales

Doble Vía 6 tips para ahorrar Agua al momento de regar tus plantas

Pensionados y jubilados del Estado de Chiapas demandan el pago del bono anual con retroactivo del 2018, y culpan a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, de omisión al cumplimiento de este derecho a la clase trabajadora perteneciente a la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que como medida de presión realizaron una manifestación en la plaza central frente a Palacio de Gobierno y bloquearon la avenida central.

La representante de los afectados María Agustina Martínez Pérez, dijo que desde la Secretaría de Educación no se han generado los procesos de pago no obstante que la titular hizo hace algunos meses alguna entrega simbólica para algunos jubilados y luego se suspendió el proceso de pago, por lo que siguen afectados un promedio de 9 mil personas, violentando se así los derechos de los adultos mayores.

Indicó en conferencia de prensa en la plaza central que la misma funcionaria se había comprometido a realizar el pago del bono anual a los pensionados y jubilados en el mes de diciembre del 2022, luego que en enero y febrero del 2023, y si había un retraso sería hasta marzo del 2023, pero concluimos el año y no hubo pago, no hay fecha para hacerlo, ni compromiso, ahora se necesita la voluntad política del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Finanzas La app como mejor opción para envíos de dinero según Profeco

Un solo bono se le pagó al 45 por ciento de los compañeros del 2019, el resto no se ha pagado, el primer bobo anual que se pagó fue de mil 750, el ofrecimiento fue de aumentar 200 pesos cada año, son aproximadamente más de 7 mil pesos lo que abarcaría del 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, los primeros cuatro que se nos habían autorizado, pero se nos anunció en el 2022 que había 185 millones de pesos para pago de adeudos, 35 millones de pesos serían para el personal homologado y 150 millones de pesos para el pago de pensionados y jubilados, explicó.

Martínez Pérez expuso que los pensionados y jubilados no saben del destino de sus dineros que se nos garantizó que y estaba presupuestado, esos 150 millones era para el pago de cuatro años de los pensionados y jubilados, y no hay más información sobre el proceso de atención que se debe generar y estamos en riesgo de que concluye el gobierno actual y no se nos pague, el problema es que cada administración se lava las manos.

Local Vecinos asumen el control: Protegen sus colonias ante ausencia policial

Esta administración que está por concluir no nos quiere pagar el 2018 con el pretexto que ese año corresponde al sexenio anterior que correspondió a Manuel Velasco Coello, así nos lo hizo saber el Secretario Técnico de la Secretaría de Educación, Jesús Caridad Aguilar, que fue tajante al decir que este gobierno nos pagaría solo lo que correspondería a su periodo del 2019 al 2024 y no tenemos respuesta del pago, como y cuando, insistió María Agustina Martínez.

Si están pensando que van a manipular a los pensionados y jubilados por los procesos electorales federal y estatal están equivocados, vamos a hacer una campaña para que ningún jubilado bote por los candidatos si no nos pagan nuestros bonos, no queremos llegar a extremos en nuestras protestas, vamos a seguir presionando y a ejercer un voto de castigo por promesas incumplidas, apuntó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️