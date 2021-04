México necesita equilibrio en la Cámara de Diputados: Marko Cortés

El dirigente nocional del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, dijo que México necesita equilibrio y contra peso desde la Cámara de Diputados, hay legisladores que no proponen, no construyen y solo levantan la mano.

Pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que rechace la reelección de dos años más como lo ha determinado la Cámara de Senadores de la República, el PAN irá a la acción de inconstitucionalidad.

El llamado es a que frenemos la arbitrariedad para no permitir la ruptura del orden Constitucional, y que el presidente de la SCJN, no guarde silencio, que fije postura y tome decisiones responsables, reiteró el panista.

Trabajamos, dijo, para que a partir de las elecciones del 6 de junio Morena no sea mayoría calificada en la próxima legislatura federal.

La apuesta, añadió Cortés Mendoza, es el regreso de los recursos que cortaron desde el 2019 y 2020, para impulsar al sector productivo y al que genera empleo para superar la pobreza y la desigualdad, añadió.

Los distritos 6 y 9 federal con cabecera en Tuxtla Gutiérrez son muy importantes para la alianza "Va por México", integrada por el PAN, PRI y PRD, y así como está propuesta hay muchas ganadoras para llegar a la Cámara de Diputados para la defensa de los derechos e intereses de los chiapanecos.

"Creemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) está haciendo bien las cosas y exigimos a todos los actores políticos respeto al órgano electoral y que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deje de atacar "al árbitro, necesitamos que se dedique a gobernar y a dar resultados, se ha roto el equilibrio y el orden constitucional".











Dijo ser respetuoso de las determinaciones de comunidades de Oxchuc, Tila y Honduras de la Sierra, de no autorizar la instalación de casillas para las elecciones del 6 de junio para renovar en Chiapas 13 diputaciones federales, el Congreso del Estado y 123 ayuntamientos.

El líder nacional del partido Acción Nacional del PAN, se reunió en privado posteriormente con militantes de su partido y entregó constancias a los candidatos y candidatas a puestos de elección.

El candidato a diputado federal por el IX distrito de Tuxtla Gutiérrez, Emilio Enrique Salazar Farías, afirmó que las candidaturas no son comparsa de nadie, no se trata de un certamen de simpatía, si no de servir a Chiapas, que necesita de grandes cambios.

El candidato a diputado federal por el VI distrito con cabecera en la capital, Carlos Molano Robles, pidió la unidad del pueblo de México para superar el autoritarismo, y el 6 de junio tenemos que hacer algo.