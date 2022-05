Migrantes se manifiestan ante desatención de INM, bloquean libramiento norte

Tuxtla Gutiérrez. Cerca de 300 personas indocumentadas de diferentes países se manifestaron la tarde de este viernes frente a las instalaciones de la delegación del Instituto Nacional de Migración para exigir inmediata atención de las autoridades.

Los inconformes bloquearon los cuatro carriles de la vía en ambas direcciones, con piedras evitaron el paso de los vehículos, lo que generó considerable tráfico en la zona.

"Tenemos desde el lunes acá afuera, nos dijeron que el miércoles nos iban atender, pero personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no da respuesta, el miércoles quedaron en darnos solución, hoy es viernes y no es posible que nadie salga a informarnos qué pasa" dijo Jefri, de origen Colombiano.

Los migrantes denuncian que no reciben atención por parte del personal de INM / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

Cerca de las 13:30 horas el director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Burguer Ramos con personal a su mando llegó al sitio y tras dialogar con los migrantes se logró liberar la vía, comprometiéndose a hablar con los funcionarios para agilizar sus trámites.

"Pedimos nuestras visas humanitarias, es lo único que pedimos, nos traen que sí nos darán y no nos dan nada, nos roban nuestros dinero, no nos apoyan ni dan comida y no quieren que nos vayamos, queremos continuar nuestro camino a Estados Unidos, por lo pronto vamos replegarnos a las banquetas, sino nos dan respuesta volveremos a tapar la calle, señaló Jairo Tarafa, de origen Salvadoreño.