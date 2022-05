Madres migrantes exigen justicia en el altar del luto en Chiapa de Corzo

La caravana de madres y padres migrantes que buscaban a sus hijos en varios países estuvieron en Chiapa de Corzo, en el sitio donde el 9 de diciembre del año pasado su accidentó un tráiler que transportaba a migrantes y dejó más de 55 muertos y heridos; ahí en el altar instalado en la carretera federal en la colonia El Refugio, lloraron, cantaron, oraron y exigieron justicia por los fallecidos, los lesionados y los desaparecidos.

La presidenta del Movimiento Mesoamericano Migrante, Thalía Vázquez Alatorre, dijo que este accidente no hubiera ocurrido si no estuvieran tan cerradas las ruta, tan cerrados los caminos que los obligan a viajar en contenedores, a viajar en como animales en lugar de ser tratados como personas y poderse transportar con medidas de seguridad, exigimos rutas seguras para los migrantes porque migrar es un derecho y con respeto de derechos humanos, nuestro profundo pésame a todos las famosas y en ese sentido se guardó un minuto de silencio por los fallecidos.

Exigimos rutas seguras para los migrantes porque migrar es un derecho y con respeto de derechos humanos / Foto: Isaí López | EL Heraldo de Chiapas

Ahí hubo reclamos en arengas: "Señor, señora, no seas indiferente, se matan a migrantes en la cara de la gente", migran todos los seres vivos, los humanos, no hay frontera para los seres humanos, y en increíble que se siga criminalizando la migración de esta manera, sobre todo, con nuestros hermanos centroamericanos.

El movimiento, una organización mexicana organiza la caravana de 47 madres, madres y hermanos que buscan a familiares 70 mil desaparecidos en general desde hace 10 años, la mitad son de Centroamérica, estamos buscando a todos los desaparecidos, cada comité en cada país tiene más casos, la siguiente parada en Huimanguillo y Villahermosa Tabasco, luego Coatzacoalcos Veracruz donde nos encontraremos con un migrante, su mamá lo va a ver, Kevin de 30 años que está preso por robo a persona desconocida, vamos con muchas fuerzas, con ilusiones, dijo.

Ahí en lo que se bautizó por los migrantes como "La Curva del Migrante" / Foto: Isaí López | EL Heraldo de Chiapas

Ahí en lo que se bautizó por los migrantes como "La Curva del Migrante", prevalece un altar indicando que Chiapas está de luto, se leen los nombres: Zerilam, Meni, Pelón, Dani, Gomy, Pacós, Nacho, Félix. En otra parte del mural otros nombres: Manuel, Vinicio, Plack, PBR, Pacheco, Tutipache.

En ese sitio del dolor al menos 55 migrantes de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú perdieron la vida cuando el tráiler en el que viajaban hacinados y en condiciones infrahumanas sufrió un accidente la tarde del jueves 9 de diciembre del 2021 en el tramo Chiapa de Corzo - Tuxtla Gutiérrez capital de Chiapas, su ruta era la frontera norte.

En el sitio existe una leyenda: "Las persona no somos ilegales", luego imágenes de personas caminando, unas tras otra, algunos tomados de la mano.

En el sitio existe una leyenda: "Las persona no somos ilegales" / Foto: Isaí López | EL Heraldo de Chiapas

Prevalecen tres cruces, una de madera sin nombre, otra más de metal con el nombre de Domingo Giovani Raymundo Mateo, de 18 años de edad, una más de metal sin nombre.

En el mural destacan dos imágenes en pintura, el rostro de Jesús con la corona de espinas en pintura de color negro mientras que en la parte inferior del mural la fila de migrantes, todos con maletas al hombro.

Otra imagen es: "Santa María de Guadalupe", reina de los migrantes, en color negro con su resplandor iluminando a los migrantes, en fila, cargando maletas, con niños en brazos.

En el mural destacan la imagen en pintura del rostro de Jesús con la corona de espinas / Foto: Isaí López | EL Heraldo de Chiapas

Ahí se erige una pequeña capilla, de menos de dos metros de ancho, casi dos metros de altura, ahí colocarán una imagen de la virgen. El sitio es de luto, recuerdos dolorosos, ahí donde familias acudieron a la despedida de sus seres queridos, ahí donde todo es un signo de coraje e impotencia y de lamentaciones.

Ahí quedaron solo los recuerdos de quienes salieron con grandes sueños, aspiraciones y esperanzas, ahí quedaron los nombres de todos, de Juan Alberto Castro Soto, y seguidamente la frase: "Que Dios te tenga en su santa gloria, y te permita descansar en paz". "Te extrañaremos por siempre, tu familia". "Padres, hermanos, hijos, esposa, tus sobrinos, primos y amigos te extrañaremos".

El lugar donde depositaron ofrenda floral se ubica en las márgenes del río Grijalva / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Otro de los nombres: Juniel Mordan, "Que Dios te dé el descanso eterno, siempre te vamos a recordar cómo el muchacho alegre que fuiste". Al pie de una cruz de madera la imagen de la virgen de Guadalupe, un rosario, un documento, más nombres, el de Oscar Jeremías Sánchez Aguilar: Chiapas está de luto".

El lugar donde depositaron ofrenda floral se ubica en las márgenes del río Grijalva, en la colonia El Refugio, en Chiapa de Corzo, a un lado del puente Belisario Domínguez, en el puente peatonal, ahí donde dónde el tráiler que se accidentó se detuvo en la base del puente amarillo.

Desgarradoras experiencias de migrantes que buscan a familiares en México

· ** Solo tienen la esperanza en Dios, afirma doña catalina López, de Guatemala

· ** Las instituciones públicas las principales violadoras de los derechos de migrantes





Las experiencias de los migrantes que buscan a familiares desaparecidos en México son desgarradoras, pareciera que Centroamérica tratara mejor a los que buscan mejores condiciones de vida, lamentablemente al llegar a México la realidad cambia, es en este país donde se registran los miles y miles de desaparecidos, sin que se conozcan realmente las causas, aunque en el fondo es la política migratoria para causante de innumerables violaciones a los derechos humanos, expone Doña Catalina López, de Guatemala, y que expone que solo tienen la fe, la confianza y la esperanza en Dios.

Miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano, tras depositar ofrenda floral en la pequeña capilla a la orilla de la carretera federal en la colonia El Refugio en el municipio de Chiapa de Corzo vía hacia Tuxtla Gutiérrez, expone que es en este país donde todo se violenta, a la llegada a la frontera sur de México cambia la realidad, los migrantes son asaltados, despojados de sus pertenencias, detenidos, ultrajados, separados hijos de padres y por las condiciones de inseguridad y por la política migratoria in humana son obligados a viajar en condiciones infrahumanas en vehículos inseguros y abandonados a la suerte del traficante.

De acuerdo con Doña Catalina López, son las instituciones públicas de México las principales violadoras de los derechos de los migrantes, en los últimos meses es la Guardia Nacional la que ataca a los migrantes, es México el que hace el trabajo sucio a los Estados Unidos de América, y destaca que ningún sr humano es ilegal, pero así los tratan las instituciones, nosotros agradecemos a las personas que viven en los alrededores de El Refugio donde el 9 de diciembre del 2021 un total de 55 migrantes perdieron la vida en accidente del tráiler en el que eran transportados en condiciones infrahumanas, hacinados.

Agradecemos, dijo la solidaridad, en el momento del accidente del tráiler, abajo las fronteras, no más criminalización de las fronteras, no más persecución de migrantes, no más agresión a la población migrante, todos tenemos derecho a migrar por la violencia estructural que existe en nuestros países, los mismos gobiernos ponen políticas que generan y expulsan a los migrantes de los países de origen, especialmente a la población indígena, la que más está sufriendo en este momento porque hay muchos desalojos y mucha invasión de los megra proyectos en nuestros países.

Por ello, añadió, nosotros gritamos abajo las frontera, bajo la misma criminalización que hay en este país que es de paso, México, es que los migrantes optan por otros caminos y pasos ciegos que al final les genera mucha violencia, por lo que pedimos a las autoridades y a la población mexicana más solidaridad y más trato humano a la población migrante que solo está de paso por el espacio mexicano.

Esta ofrenda floral es solo un tributo, un homenaje a la población que quedó aquí, que perdió la vida aquí muerta en el accidente que sufrió, que su sangre sea esa semilla que germine para la exigencia de los derechos de las poblaciones migrantes, insistió Doña Catalina López.

Por otra parte, Obeth Carrasco, busca a su hermano Aarón Eleazar Carrasco Turcios, desde Honduras salió con el sueño de poder encontrarlo, desapareció el 26 de abril del 2012, en Nuevo Laredo Tamaulipas, desde el 26 de marzo que salió de la casa estuvo en constante comunicación con la familia, en ese estado de México estuvo 15 días en espera de poder cruzar a los estados Unidos de América, exactamente a los 15 días perdimos comunicación con él.

Su hermano en este momento tendría 32 años, era su hermano mayor, Obeth es de 28 años de edad, no desea irse de este mundo sin encontrar a su hermano, sin devolverlo a casa, cree que puede estar en algún lugar, ya sea de México trabajando o en Los Estados Unidos de América, a donde era el sueño de poder llegar, nuestra única fuerza es Dios, solo en él confiamos, porque al llegar a México siempre pasan tragedias, dijo.

Yensi Johana Argueta Díaz, busca a su hermano Samuel Enrique Argueta Díaz, de Honduras, el 17 de abril del 2017, la última vez que tuvieron comunicación fue el 29 de abril del 2017, en ese momento su hermano le reportó que estaba por cruzar el río para llegar a los Estados Unidos de América, nunca supo más su cruzó, si no puso pasar, si se lo llevó la corriente, si lo detuvo alguna autoridad migratoria de México o de la Unión Americana, son cinco años de no saber nada de él, solo aspiramos que esté vivo, que esté trabajando en algún lugar.

La persona que lo llevaba nos cuenta que habían cruzado el río cuando migración los detuvo, los corretió, aprendió a varios y entre ellos, mi hermano, comenta, pero la realidad no la sabemos, solo tenemos la esperanza de que esté con vida, que esté trabajando en algún lugar, si es así no importa el dolor y la impotencia de muchos años por no saber de él, solo queremos encontrarlo y que los gobiernos de ambos países nos ayuden, insiste Yensi Argueta.

Denis Omar Kiz Godínez, de Guatemala, busca a su hermano de 34 años de edad, Selvin Alfredo Kix Godínes, el 8 de agosto del 2020 perdió comunicación en Sonora, sus acompañantes han reportado que se quedó en el desierto, pero nunca más supimos de él, lo hemos buscando en México y en los Estados Unidos de América y no lo hemos encontrado, nuestro sueño es regresarlo a casa como sea, no tenemos otra aspiración, Dios es nuestra fuerza, no vamos a descarzar hasta llevarlo a casa.

En la caravana de migrantes por Chiapas están presentes funcionarios de la Comisión Estatal de los derechos Humanos, así lo confirmó Nancy Moguel, aunque no continuarán hacia otros puntos de México, más bien documentan en el territorio estatal las paradas, las peticiones, los reclamos y los argumentos de quienes buscan a sus familiares. También van servidores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque se negaron a hablar en todo momento.

Los migrantes agradecen la solidaridad de la sociedad civil, la que les ha brindado un taco, un agua, un abrigo, una bendición, una oración, a aquella que les ha dicho que les vaya bien, quienes les han recordado que Dios es grande, que hay que señor soñando, que bien vale la pena tener muchos sueños, deseos y aspiraciones, a todos gracias, dijeron.

