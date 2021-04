100% de policías en San Cristóbal son negativos de Covid-19

San Cristóbal de Las Casas.- En el marco del Día Mundial de la Salud, el personal del Distrito de Salud II, con sede en San Cristóbal, expresó su reconocimiento por las medidas preventivas que ha tomado la Dirección de la Policía, ya que al concluir la aplicación de dichas pruebas se constató que el 100% de los elementos atendidos tuvieron resultados negativos al COVID-19.

La Policía Municipal explicó que desde el año pasado se cuenta con filtro sanitario en sus instalaciones, a fin de que el personal operativo y administrativo cumpla con todas las disposiciones sanitarias para evitar contagios durante su jornada de trabajo y al momento de trasladarse a casa.





Foto: Distrito de Salud II San Cristóbal





Añadió que a diario se difunden recomendaciones de higiene y sana distancia -en español y lengua materna-, en lugares de alta concentración de personas, para tener un mayor impacto entre los habitantes de otros municipios de la región, quienes a diario comercializan sus productos y servicios en la ciudad.

Exhortó a la ciudadanía a no confiarse y mantener la guardia en alto para detener la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2, ya que el semáforo verde no significa que el peligro de contagio no esté presente, por lo que es importante adoptar una actitud responsable, donde lo más importante sea proteger la salud propia y la de todos los integrantes de cada familia.

Destacó la importancia de este tipo de acciones, ya que permiten detectar oportunamente casos de portadores asintomáticos no diagnosticados, con resultados a los pocos minutos, a diferencia de las pruebas de diagnóstico PCR (Polymerase Chain Reaction, por sus siglas en inglés) o Reacción en Cadena de la Polimerasa, en los que el paciente debe esperar un margen de 24 a 48 horas, lo que reduce significativamente el riesgo de infectar a otras personas.