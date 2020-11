A la alza Covid-19 en Chiapas a pesar de semáforo Verde: SNTS

San Cristóbal de Las Casas.- A pesar que la Secretaria de Salud ha indicado que nos encontramos en Semáforo Epidemiológico Verde, la secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Jesús Espinosa de los Santos, reveló que desde hace dos semanas comenzó un repunte de casos de Covid-19 en varias clínicas de Chiapas y al menos 5 trabajadores de la salud se encuentran contagiados.

Aseguró en entrevista telefónica que en estos momentos hay 10 trabajadores de la salud que son sospechosos, ya que solamente a 5 se les hizo una prueba, que se suman al acumulado de mil 4 entre médicos y enfermeras, donde lamentablemente han fallecido 53 desde que inició la pandemia en Chiapas.

Señaló que por eso mantienen un plantón en la Ciudad de México con una comitiva de 200 trabajadores, que este fin de semana serían relevados, donde denuncian el déficit de insumos, medicamentos y equipo de protección para atender el Covid-19, y que tampoco hay personal de sustitución, por lo que quienes se encuentran en el área operativa de la pandemia están padeciendo estrés.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Sabemos que la naturaleza del sistema de salud no es solo la atención al Covid-19, sino que hay otras enfermedades, hay que atender a las mujeres embarazadas, tenemos personal de acuerdo al número de pacientes que pertenecen en comunidades y hospitales”, agregó.

Espinosa de los Santos recordó las agresiones que han sufrido en Carranza, Villa Las Rosas, Guadalupe Tepeyac, y en Chamula el peligro siempre es latente, además de que la falta de insumos vulnera su quehacer día a día, y no es justo que los médicos siguen comprando hasta sus máscaras.

Por lo anterior, recomendó a la población continuar tomando las medidas de salud, “si no tienen nada que hacer no salgan, no asistan a eventos sociales, hay que seguir con ese gran compromiso de cuidarnos”.





Por ultimo hizo mención que en Chiapas no se reconvirtieron los hospitales, sino se hicieron hospitales en espacios que no corresponden, donde citó el caso de La Albarrada en San Cristóbal de Las Casas y el Poliforum en Tuxtla Gutiérrez, “no son de la capacidad que se necesita, porque esos espacios no son hospitales”.

Este fin de semana Octavio Coutiño Niño, Jefe de la Secretaria de Salud en Chiapas, explicó que desde el pasado 23 nos encontramos en verde pero no significa que no haya contagios, “por lo que debemos seguir todas las medidas”.

Adelantó que en próximas fechas se iniciará a campaña “Salvemos la navidad”, reforzando las medidas que se ha hecho publico, y en negocios solo se permiten aforos del 75 por ciento.