Abatur no considera pertinente abrir el 1 de junio

San Cristóbal de Las Casas.- La Asociación de Bares Turísticos (Abatur) en San Cristóbal, se dijo sujeto a las disposiciones que les indique las autoridades competentes para poder abrir los establecimientos para evitar algún disparo en contagios por COVID, esto luego de que empresarios no agremiados a ellos anunciaron estarían abriendo el próximo 1 de junio ante la falta de apoyo de las instancias de gobierno.

Jorge Hernández González, presidente de la Abatur, coincidió que las autoridades se precipitaron al haberlos obligado a cerrar los negocios después de la segunda quincena de junio, porque han dicho que el pico más crítico de esta pandemia se encuentra a finales de este mes de mayo y primer semana de junio, lo que deja enmarcado los obligaron a cerrar mucho antes y esto ha provocado la desesperación de este gremio.

“Según las estadísticas que nos han enseñado la misma secretaria de salud, estamos en etapa crítica en contagios y vemos prudente no abrir porque esto ocasionaría más contagios de los que hay, todos tenemos la necesidad de abrir, las deudas están hasta el cuello, pero si abrimos ahorita de una manera inseguridad, esto podría alargarse aún más, podríamos empeorar el tema, debemos esperar unos días más”, mencionó.

En entrevista telefónica coincidió que todos los empresarios les es urgente abrir por la crisis económica en que se encuentran, pero el 1 de junio está convencido no es la fecha adecuada y además por las dudas podrían no tener la ocupación esperada.

Hernández González supuso que la molestia de sus compañeros de giro, se deba a que algunos negocios no están respetando la cuarentena, aun cuando no es indispensable o necesario, y por citar en la zona sur, hay canchas de futbol que están siendo usadas y llenas de personas, cuando hay empresarios con chanchas en renta que están totalmente cerradas por esta pandemia.

“Comparto muchos puntos de vista de los compañeros pero no de abrir de una forma irresponsable, debemos ponernos de acuerdo con las autoridades para saber cuál es la mejor fecha para abrir, que nosotros que no pase del 15 de junio porque estaríamos cumpliendo tres meses cerrados y no hay quien aguante eso”, abundó.





Pidió a las autoridades de Salud, los capaciten para saber cuáles serán los protocolos de apertura como el aforo, que normas, qué no deben poner en el menú, entre otros temas.

De 25 asociados en Abatur que eran, reveló son ahora 23 porque dos no pudieron sostenerse ante esta pandemia, además que urgió se le pueda dotar de algún apoyo a todos los trabajadores de Abartur, pues es el sector que más ha resentido, usando el recurso que aprobó el ayuntamiento, como podría ser despensas.

“Las autoridades por el momento no nos han atendido, hay una reunión programada este jueves de manera virtual, nos han cancelado dos veces, y esperemos nos atiendan porque ya queremos abrir, pero esperaremos a que las autoridades nos indiquen”, concluyó.

ER