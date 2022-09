Atiende Cruz Roja más de 28 pacientes mordidos por animales ponzoñosos

De enero a la fecha un total de 28 casos por mordedura de animales ponzoñosos ha atendido en Chiapas la Cruz Roja Mexicana, reveló Javier Arturo Sánchez Avendaño, coordinador Estatal de los Servicios Médicos de esa institución.

De esta cifra global, 25 pacientes fueron por picadura de alacrán, tres por mordedura de serpiente y otros más por picadura de arañas.

En promedio, el costo de un frasco de suero anti viperino es de 2 mil 500 a 3 mil pesos. En algunas ocasiones un paciente puede llegar a utilizar 10 y hasta 50 frascos de suero y si no se atiende de forma inmediata a la persona, es posible que sea ingresado a terapia intensiva por falla multiorgánica.

“Entonces imagínate 25 frascos por 2 mil pesos por ejemplo, que tanta cantidad de medicamento puede ser aplicado en un momento dado en una sola atención y sobre todo a veces es en base a la respuesta que vaya a tener el paciente, ya que se deja de proporcionar hasta que el paciente quede inoculado del veneno totalmente”, señaló.





El especialista también recalcó que las regiones donde se han presentado mayor incidencia son en las zonas selváticas de la entidad, pero la zona urbana no queda exenta ya que alrededor existe maleza y en muchas ocasiones las viviendas están a lado de un lote baldío en donde hay presencia de hierbas, las cuales pueden ocasionar que estos tipos de animales de ponzoña ingresen a los domicilios.

Un dato importante que la población debe conocer, es que en esta región del país los alacranes no tienen potencial tóxico, es decir, no tienen potencial de veneno, únicamente en algunas ocasiones genera sintomatología local, incluso algún tipo de sintomatología sistémica pero no pone en riesgo la vida, a diferencia del accidente ofídico o mordida de serpiente, donde sí hay un desencadenamiento de una lesión local y tisular, cambios fisiológicos y que incluso puede ocasionar la muerte si no se interviene de manera oportuna.

“Una diferencia que se debe tener presente, es que las serpientes con veneno habitualmente actúan por la noche y las serpientes sin veneno actúan por la mañana”.

Finalmente, Sánchez Avendaño dijo que en algunas ocasiones las personas pasan desapercibido una picadura y no le da tanta trascendencia, debido a que no saben en primera cómo tratarla y en segunda desconocen las complicaciones que pueden desatarse. Por ello, succionar el veneno de la mordedura de serpiente es una contraindicación, al igual que la aplicación de un torniquete. Lo ideal es trasladar al paciente a un hospital donde cuenten con el antídoto e identificar el tipo de animal por el que fue mordido.