Autoridades no han brindado apoyo a familias afectadas por los derrumbes

Familias afectadas por el derrumbe ocasionado por las constantes lluvias el pasado lunes en la Colonia Las Torres, ubicada al sur Oriente de la ciudad, pidieron a las autoridades ayuda tras los daños en sus viviendas.

Y es que a más de 48 horas del desgajamiento del cerro, las tres familias que resultaron con graves afectaciones en sus viviendas no han recibido ningún tipo de apoyo, a pesar de que se quedaron prácticamente en la calle.





Don Trinidad Coutiño Cruz de 80 años de edad es una de las personas afectadas, ya que su vivienda quedó prácticamente destruida por el alud de tierra que se deslizó del cerro a causa de las fuertes precipitaciones.

Con lágrimas en sus ojos, lamentó que de un momento ha otro haya perdido su vivienda, que era el esfuerzo de tantos años de trabajo y de sacrificio, sin embargo, agradece a Dios por estar con vida.

Dijo que afortunadamente cuando se registró el derrumbe del cerro no se encontraba al interior de su casa, ya que había ido a visitar a uno de sus hijos, sino por su limitación física hubiera quedado sepultado por el alud de tierra.





Don Trinidad Coutiño Cruz de 80 años, su vivienda quedó prácticamente destruida / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





"Mire me quedé sin mi vivienda, era el único patrimonio que tenía, pero el derrumbe acabo con mi casa, y no podemos hacer nada porque sigue derrumbándose el cerro y hasta el momento no hemos recibido ayuda", abundó.

Señaló que además de los daños en la infraestructura de su vivienda, también perdió su cama, ropero y demás enseres domésticos y solo pudo rescatar algunas prendas de vestir.

Don Trinidad indicó que hasta momento no ha recibido ni una despensa o colchonetas, ya que el persona de Protección Civil solo acudió a verificar los daños, y se retiraron por lo que pidió a las autoridades ayuda, ya que se quedaron sin nada.

"Yo quiero una ayuda para volver iniciar, ya que mi casa es prácticamente pérdida total, me quedé hasta sin cama, rescaté la madera para leña del fuego, y me da tristeza porque a mi edad ya no tendré las fuerzas para construir una vivienda", sostuvo.





Protección Civil solo acudió a verificar los daños, y se retiraron / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Debido al reblandecimiento de la tierra en esta zona se siguen presentando derrumbes y siguen dañando a las viviendas, por ello, Don Trinidad no ha realizado labores de limpieza, y ha decidido refugiarse con una de sus hijas.

"Por favor no nos dejen solo, pedimos a las autoridades que no nos abandonen, estamos en la calle, porque perdimos nuestras viviendas, y el peligro sigue presentándose cada vez que llueve", acotó.





